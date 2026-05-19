Gradonačelnik Drniša na rubu suza: "Žao nam je što je Luka platio tu cijenu"

U Drnišu je danas proglašen Dan žalosti, a u popodnevnim satima održat će se sprovod Luke Milovca, 19 -godišnjeg mladića čiji je život ugašen u subotu navečer. Prije sprovoda u Srednjoj školi Ivana Mažuranića održana je komemoracija.

Vidno potresen i na rubu suza, medijima se obratio i gradonačelnik Đelalija.

- Nažalost, ovo je treći dan da se susrećemo. Danas je održana komemoracija i Dan žalosti je u Drnišu. Svi smo jako tužni i teško je reći bilo što. Iz svega ovoga vidimo kako je zakazao pravosudni sustav i žao nam je što je Luka platio tu cijenu. Želimo što prije dobiti odgovor zašto taj predmet nije do danas riješen, i zbog čega smo našeg Luku, našeg sportaša i učenika izgubili. Jako je teško - rekao je Đelalija.