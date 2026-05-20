Borna Gojo izborio završno kolo kvalifikacija za Roland Garros

Hrvatski tenisač Borna Gojo ostvario je veliku pobjedu u kvalifikacijama za Roland Garros nakon dramatičnog meča u kojem je spasio dvije meč-lopte protiv Portugalca Henriquea Rocha.

Gojo je nakon više od tri seta i napetog tie-breaka slavio rezultatom 6:3, 3:6, 7:6 (9) te se plasirao u završno kolo kvalifikacija za jedan od najprestižnijih teniskih turnira na svijetu.

U borbi za ulazak u glavni ždrijeb čeka ga Austrijanac Jurij Rodionov, a bit će to njihov prvi međusobni susret.

S druge strane, hrvatski predstavnik Matej Dodig nije uspio izboriti nastavak kvalifikacija. Bolji od njega bio je Bolivijac Hugo Dellien koji je slavio u dva seta, 6:1, 6:4.

Uspije li Gojo izboriti plasman u glavni turnir, to će mu biti drugi nastup na Roland Garrosu i ukupno četvrti na Grand Slam turnirima. U Parizu je ranije upisao jedno pobjedničko kolo, dok mu je najbolji Grand Slam rezultat osmina finala na US Openu 2023. godine.