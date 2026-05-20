"5 do 12" u Makarskoj: Policija i Crveni križ kontrolirali kutije prve pomoći u vozilima

Hrvatski Crveni križ u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i Ravnateljstvom policije - Službom prometne policije, danas 20. svibnja 2026. godine od 11.00 do 12.30 sati održao je u Makarskoj zajedničku preventivnu akciju „5 do 12“.

Pomoćnik načelnika za sigurnost cestovnog prometa Policijske postaje Makarska, Tomislav Šalinović, policijska službenica Martina Mendeš i samostalni policijski službenik Službe prometne policije Policijske uprave splitsko-dalmatinske, Perica Orešković s ravnateljem Hrvatskog Crvenog križa Makarska, Gloryanom Grabner te volonterima Inom Vela i Tihanom Međurečan, zaustavljali su motorna vozila i provjeravali imaju li vozači propisanu, važeću kutiju prve pomoći, u skladu s Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Cilj akcije bio je vozačima motornih vozila skrenuti pozornost na obvezu posjedovanja valjanog kompleta prve pomoći u vozilima, zbog zaštite i očuvanja zdravlja vozača i ostalih sudionika u prometu.

Vozači automobila i motocikala koji prilikom nadzora nisu imali ispravan komplet prve pomoći ili im je istekao rok trajanja od policije su dobili upozorenje, a od djelatnika Hrvatskog Crvenog križa, novi komplet prve pomoći.

Vozači koji su imali ispravan komplet prve pomoći od Hrvatskog Crvenog križa su na poklon dobili Priručnik za vozače i sve sudionike u prometu: "Pružanje prve pomoći".

Podsjetnik za vozače

Prema Hrvatskoj normi - HRN 1112 kutija prve pomoći označuje se znakom Hrvatskog Crvenog križa, a kao dio sadržaja kutije je Podsjetnik prve pomoći koji je preporučilo ministarstvo nadležno za zdravstvo.

Prema članku 97. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama („Narodne novine“ broj 60/20) motorna vozila kategorije M i N moraju imati jednu kutiju za pribor prve pomoći, a autobusi s više od 25 sjedećih mjesta dvije. Sva motorna vozila koja se registriraju u Republici Hrvatskoj moraju biti opremljena s kutijom za prvu pomoć u skladu s HRN 1112, a na vanjskom dijelu kutije mora biti označen rok trajanja. Kutija prve pomoći smatra se nevažećom ako je rok trajanja istekao. Odredbe iz ovog članka ne primjenjuju se na vozila stranih državljana koja su opremljena kutijom za prvu pomoć njihovih matičnih zemalja. Također, prema članku 136. vozila L kategorije (motocikli) moraju imati spremnik prve pomoći u skladu s HRN 1113 i važećim rokom trajanja.