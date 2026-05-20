VIDEO Pjesma “Zašto si ubio Luku” potresla stotine okupljenih građana u Drnišu

Emotivni trenuci obilježili su mirno okupljanje u Drnišu organizirano u znak sjećanja na tragično preminulog maturanta Luku Milovca. Posebnu tišinu i snažne emocije među okupljenima izazvala je pjesma “Zašto si ubio Luku”, koju je napisao i izrecitirao pjesnik Frane Bilić.

Pjesma je izvedena ispred Srednje škole Ivana Meštrovića, koju je Luka pohađao, a stotine građana koje su se okupile teško su skrivale suze tijekom recitacije.

Okupljeni su paljenjem svijeća i minutom šutnje odali počast 19-godišnjaku te pružili podršku njegovoj obitelji i prijateljima.

Osim izraza tuge i suosjećanja, građani su poslali i jasnu poruku o potrebi promjena unutar sustava. Mnogi smatraju da institucije moraju učinkovitije reagirati kako bi se spriječile tragedije i građanima osigurala veća sigurnost i zaštita.