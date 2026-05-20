Červar: "Jedan čovjek mi ne da raditi u Hrvatskoj, sve to uz podršku države"

Nedavno je poput bombe odjeknula vijest da legendarni Lino Červar prekida mirovinu i vraća se trenerskom poslu na klupi Eurofarm Pelistera, kluba iz Sjeverne Makedonije čiju je reprezentaciju svojedobno Červar vodio i čije je državljanstvo u međuvremenu stekao, piše gol.hr.

Poslije razočaravajućih nastupa u završnici sjevernomakedonskog prvenstva i Kupa, gdje nisu uspjeli uzeti nijedan trofej, u Bitoli su odlučili angažirati Červara, što je iznenadilo sve u rukometnom svijetu. Mnogi su mislili da je bivši hrvatski izbornik u svojoj glavi završio s trenerskim poslom, pa su ostali iznenađeni kad su vidjeli da se vraća treniranju.

"Budući da mi ne daju da radim u domovini, odnosno ne da mi jedan čovjek koji u Hrvatskoj, uz podršku države, odlučuje o životu u sportu, idem tamo gdje me ljudi poštuju i cijene", obrazložio je Červar u razgovoru za Sportske novosti.

Nije imenovao na koga misli, ali može se pretpostaviti da je čovjek o kojem priča Zoran Gobac, koji je već desetljećima siva eminencija hrvatskog rukometa.

Otkrio je što ga još muči:

"Jako sam razočaran našom politikom jer tjeramo ljude iz zemlje. I ne radi se tu o meni, već o gomili mladih ljudi koji odlaze. Ništa ja nisam tražio osim da prenesem svoje znanje i iskustvo budućim trenerima, djeci, ali oduzeli su mi to pravo, nisu mi dopustili da radim. Sve su to napravili ljudi koji su naš sport doveli u ovakvo stanje, a vidimo što se sve događa. I oni uživaju podršku, vladajući u njih vjeruju. Ja ne vjerujem."