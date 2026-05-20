Kaos na Kašteletu nakon dohrane plaže: “Pogledajte kako su genijalci sredili prolaze za kupače”

Nakon dohrane plaže na Kašteletu pojavile su se kritike građana i Društva Marjan zbog načina na koji su uređeni prolazi za kupače i graničnici između kamenih zidića.
Iz Društva Marjan objavili su fotografije stanja na plaži te pritom prozvali tvrtku Žnjan d.o.o. i njihove kooperante, tvrdeći da su nekad pravilno raspoređeni prolazi vraćeni “u potpuno nepravilnom stanju”.
“Pogledajte kako su ‘genijalci’ iz Žnjan d.o.o. sa svojim kooperantima, nakon dohrane plaže, rasporedili i vratili u prvobitno stanje nekad pravilno raspoređene prolaze za kupače i graničnike za žalo između kamenih zidića na plaži Kaštelet”, poručili su iz Društva Marjan.
U objavi su se osvrnuli i na ulogu Javne ustanove Park-šuma Marjan, koja je, kako navode, trebala nadzirati radove.
“Pitamo se samo je li im u ovoj genijalnoj izvedbi pomogla Javna ustanova Park-šuma Marjan koja je trebala nadzirati ove radove? Ako je, čestitamo ravnatelju Javne ustanove Jakši Božaniću”, stoji u objavi.