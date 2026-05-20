“Ubio ga je sistem”: Ostojić nakon tragedije u Drnišu napao pravosuđe i HDZ

Bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić oglasio se na Facebooku nakon ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca iz Drniša, za koje je osumnjičen Kristijan Aleksić. U objavi je žestoko kritizirao državu i pravosudni sustav, ustvrdivši da je tragedija posljedica dugogodišnjih propusta institucija.

“Ova država je u subotu ubila dječaka. Osuđeni ubojica samo je počinitelj djela. Nakon što je ubio 24-godišnju djevojku sa 17 uboda nožem, država mu je omogućila slobodu i posjedovanje vatrenog oružja iz kojeg je ispalio 10 hitaca u Luku”, napisao je Ostojić.

Dodao je kako smatra da je sustav zakazao jer je Aleksić, prema njegovim riječima, prerano pušten iz zatvora te nije snosio ozbiljne posljedice ni u drugim postupcima.

“Omogućila mu je tako što je nakon samo 12 godina pušten iz zatvora, što je za obiteljsko nasilje rehabilitiran, tako što mu je kazna mijenjana novčanom kaznom, zato što mu suđenje za posjedovanje vatrenog oružja iz 2023. godine još nije ni počelo uz objašnjenje suda da to nije bio hitan predmet”, naveo je.

“Ubio ga je sistem”

U nastavku objave Ostojić je prozvao pravosuđe i politički sustav, spominjući i druge slučajeve koji su izazvali veliku pažnju javnosti.

“Ubio ga je sistem. Onaj isti koji Banožiću omogućuje privatan ulaz u policijsku postaju kao na audijenciju nakon što je ubio čovjeka, onaj isti koji taj isti Banožić koristi za kazneno prijavljivanje svjedoka jer mu se ne sviđa što je bio prisutan u vrijeme nesreće pa je svjedok”, napisao je.

Spomenuo je i slučaj Tomislava Horvatinčića te pogibiju radnika Jadrolinije.

“Kriv je isti onaj sustav koji je povjerovao u Horvatinčićevu sinkopu kad je treći put ubio nekog, kojoj nitko nije kriv za smrt radnika Jadrolinije, kriva je ista ona država koja je iznjedrila Pavleke, Beroše, Barbariće... Jeste li ikada čuli da je itko od njih osuđen?”, upitao je.

“Svi smo krivi”

Na kraju objave Ostojić je poručio kako odgovornost vidi i u građanima koji, kako tvrdi, godinama toleriraju stanje u državi.

“Da, sustav ‘bez posljedica’ ispratio je Luku. Svi smo krivi. Svaki put kad prešutimo, kad ne reagiramo, kad mislimo da nije naš problem”, napisao je.

Posebno je prozvao HDZ i birače te stranke.

“Uništili su pravosuđe, od Ustavnog do prekršajnog suda, policija nema zaštitu za obavljanje svog posla i počinitelji šetaju bez ikakvih posljedica. Sve je dopušteno, za sve postoje dvostruke konotacije, 30 ministara je otišlo zbog afera samo da bi ih se uhljebilo na drugim izdašnim pozicijama”, naveo je.

“A najviše vi koji ste zaokružili HDZ i svojim olovkama na biralištima repetirali ono oružje u subotu”, zaključio je Ostojić.