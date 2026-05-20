Za koncert Jakova Jozinovića u Beogradu čekalo 44 tisuće ljudi, odmah dodan drugi termin

Nakon što je u rekordnom roku rasprodao prvi koncert u Beogradskoj areni, Jakov Jozinović najavio je i drugi datum nastupa. Pjevač će, osim 24. listopada, u najvećoj dvorani u Srbiji nastupiti i 25. listopada.

Vijest o dodatnom koncertu podijelio je na društvenim mrežama, zahvalivši obožavateljima na ogromnom interesu.

“Dragi moji, veliko hvala na rekordno rasprodanoj Areni. Ne znam što da vam kažem osim da se vidimo i drugi dan”, poručio je Jozinović.

Dodao je kako želi da svi fanovi uspiju osigurati ulaznice za koncert, a prodaja za drugi termin počinje u četvrtak, 21. svibnja, u podne putem sustava tickets.rs i na prodajnim mjestima.

Arena rasprodana za nekoliko sati

Podsjetimo, Jozinović je nakon deset rasprodanih koncerata u beogradskom Sava Centru ovog proljeća najavio najveći samostalni koncert svoje karijere u Srbiji.

Prodaja ulaznica za koncert s pozornicom u formatu Arena 360° počela je u ponedjeljak u podne, a interes publike nadmašio je sva očekivanja organizatora.

Iako Beogradska arena za koncerte prima gotovo 19 tisuća ljudi, u jednom trenutku u virtualnom redu čekalo je čak 44 tisuće osoba. Zbog ogromne potražnje cijela je Arena rasprodana za samo nekoliko sati.

“Beogradska arena rasprodana u par sati! Pa što je ovo? Predivni ste ljudi! Zajedno stvaramo najljepšu priču i jedva čekam zapjevati s vama svoj novi album. Hvala!”, napisao je pjevač na Instagramu.

Puni dvorane diljem regije

Jozinović posljednjih mjeseci bilježi velike koncertne uspjehe diljem regije. Početkom svibnja održao je prvi veliki arena koncert karijere u ljubljanskim Stožicama.

Posebno emotivna atmosfera nastala je tijekom izvedbe pjesme “Ja volim”, kada je cijela dvorana pjevala s njim, dok su društvenim mrežama kružile snimke na kojima pjevač tijekom pjesme “Kuća puna naroda” ne skriva emocije.

Jakov Jozinović uskoro stiže i u Hrvatsku, gdje će 19. i 20. lipnja nastupiti u Areni Zagreb. Rasprodao je i koncert u Beču 17. listopada, nakon čega je odmah dodan i drugi datum, 18. listopada.