Sudar auta i motocikla u Šibeniku: Mladi motociklist teško ozlijeđen

U prometnoj nesreći koja se jučer oko podneva dogodila u šibenskoj ulici Podsolarsko teško je ozlijeđen 25-godišnji motociklist, izvijestila je policija.

Prema informacijama iz Policijske uprave šibensko-kninske, nesreća se dogodila oko 12 sati kada se 63-godišnji vozač osobnog automobila šibenskih registarskih oznaka uključivao na ulicu Podsolarsko.

Tom prilikom nije se kretao sredinom obilježene prometne trake, zbog čega je došlo do sudara lijevog bočnog dijela automobila i stražnjeg desnog dijela motocikla kojim je upravljao 25-godišnjak. Policija navodi kako je motociklist u tom trenutku nepropisno pretjecao osobno vozilo.

Od siline udara motociklist je zajedno s vozilom pao na kolnik.

U Općoj bolnici u Šibeniku utvrđeno je da je 25-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede, nakon čega je pušten na kućnu njegu.

Protiv 63-godišnjeg vozača bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog izazivanja prometne nesreće, dok je motociklistu zbog prometnog prekršaja uručena obavijest o počinjenom prekršaju.