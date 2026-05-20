Sudar auta i motocikla u Šibeniku: Mladi motociklist teško ozlijeđen

U prometnoj nesreći koja se jučer oko podneva dogodila u šibenskoj ulici Podsolarsko teško je ozlijeđen 25-godišnji motociklist, izvijestila je policija.
Prema informacijama iz Policijske uprave šibensko-kninske, nesreća se dogodila oko 12 sati kada se 63-godišnji vozač osobnog automobila šibenskih registarskih oznaka uključivao na ulicu Podsolarsko.
Tom prilikom nije se kretao sredinom obilježene prometne trake, zbog čega je došlo do sudara lijevog bočnog dijela automobila i stražnjeg desnog dijela motocikla kojim je upravljao 25-godišnjak. Policija navodi kako je motociklist u tom trenutku nepropisno pretjecao osobno vozilo.
Od siline udara motociklist je zajedno s vozilom pao na kolnik.
U Općoj bolnici u Šibeniku utvrđeno je da je 25-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede, nakon čega je pušten na kućnu njegu.
Protiv 63-godišnjeg vozača bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog izazivanja prometne nesreće, dok je motociklistu zbog prometnog prekršaja uručena obavijest o počinjenom prekršaju.