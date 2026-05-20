HOO se oglasio nakon informacija o izvidima protiv Mateše: “Vrlo je čudno što su podaci izašli u javnost”

Hrvatski olimpijski odbor oglasio se priopćenjem koje je potpisao predsjednik HOO-a Zlatko Mateša, nakon što su u javnost dospjele informacije da su on i njegova supruga pod izvidima zbog sumnji u nepravilnosti vezane uz korištenje službenog automobila, dnevnica i putnih karata.

U priopćenju navode kako je, temeljem anonimne prijave, zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih vozila vodstva te većeg broja djelatnika HOO-a.

“Dio te dokumentacije pripremljen je i predan u ponedjeljak, dok se sva dokumentacija koja se odnosi na putovanja predsjednika HOO-a Zlatka Mateše još uvijek nalazi u Hrvatskom olimpijskom odboru i najvjerojatnije će biti predana sutra”, stoji u priopćenju koje prenosi N1.

Iz HOO-a ističu kako im je posebno neobično što su informacije o izvidima procurile u javnost prije nego što je dokumentacija uopće pregledana.

“Iznenađujuće je i vrlo čudno da se govori o dokumentaciji koja još nije ni predana, odnosno vrlo je zanimljivo kako je došlo do objave informacije o dokumentaciji koju DORH nije ni pregledao. To navodi na izvore spomenute informacije”, navodi se u priopćenju.

Mateša je također reagirao na spominjanje njegove supruge u cijelom slučaju.

“Nekorektnim i sramotnim” ocijenio je povezivanje svoje supruge s pregledom dokumentacije o njegovim putovanjima, tvrdeći da ona nikada nije putovala na teret HOO-a te da za to postoje svi dokazi.