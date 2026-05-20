Dvojac ucjenjivao 66-godišnjaka zbog lažnog duga: Jedan pao i zbog droge

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca, 51-godišnjakom i 41-godišnjakom, zbog sumnje u pokušaj iznude na štetu 66-godišnjaka.
Prema sumnjama policije, muškarci su djelovali zajednički i dogovorno. Stariji osumnjičenik navodno je angažirao 41-godišnjaka kako bi prijetnjama, uživo i telefonskim pozivima, zastrašivao 66-godišnjaka s ciljem da mu preda novac za navodni dug koji zapravo nije postojao.
Tijekom daljnjeg kriminalističkog istraživanja policija je pretražila stan koji osumnjičenici zajednički koriste na području Supetra. Kod 41-godišnjaka pronađeno je i oduzeto 60,7 grama amfetamina te manja količina marihuane.
Obojica muškaraca su uhićena, a nakon dovršenog istraživanja uz kaznenu prijavu predani su pritvorskom nadzorniku.
Policija ih sumnjiči za kazneno djelo iznude u pokušaju, dok se 41-godišnjaka dodatno tereti i za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.