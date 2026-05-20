Dvojac ucjenjivao 66-godišnjaka zbog lažnog duga: Jedan pao i zbog droge

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca, 51-godišnjakom i 41-godišnjakom, zbog sumnje u pokušaj iznude na štetu 66-godišnjaka.

Prema sumnjama policije, muškarci su djelovali zajednički i dogovorno. Stariji osumnjičenik navodno je angažirao 41-godišnjaka kako bi prijetnjama, uživo i telefonskim pozivima, zastrašivao 66-godišnjaka s ciljem da mu preda novac za navodni dug koji zapravo nije postojao.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tijekom daljnjeg kriminalističkog istraživanja policija je pretražila stan koji osumnjičenici zajednički koriste na području Supetra. Kod 41-godišnjaka pronađeno je i oduzeto 60,7 grama amfetamina te manja količina marihuane.

Obojica muškaraca su uhićena, a nakon dovršenog istraživanja uz kaznenu prijavu predani su pritvorskom nadzorniku.

Policija ih sumnjiči za kazneno djelo iznude u pokušaju, dok se 41-godišnjaka dodatno tereti i za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.