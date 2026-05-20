FOTOGALERIJA Radovi, semafor i gužva kod Matejuške

U Splitu su započeli radovi na prometnici kod Matejuške, gdje se obnavlja jedan dio kolnika. Na terenu su vidljivi strojevi, radnici i privremena regulacija prometa, a dio ceste je ograđen zbog izvođenja radova.

Radovi se odvijaju na frekventnoj lokaciji u blizini Rive i zapadnog dijela gradske jezgre, zbog čega se vozačima i pješacima savjetuje dodatni oprez.

Promet regulira semafor

Zbog radova je na ovom dijelu prometnice postavljen privremeni semafor koji naizmjenično propušta vozila.

Upravo zbog takve regulacije očekuje se stvaranje nešto većih prometnih gužvi, osobito u vrijeme pojačanog prometa.

Vozačima i pješacima se preporučuje strpljenje!