FOTO Etnografski muzej Split pokrenuo veliki inkluzivni projekt: Više od 108 tisuća eura za uključivanje ranjivih skupina u kulturu

U Etnografskom muzeju Split u srijedu je održana početna konferencija za medije u vezi s projektom "Prošlost u sadašnjosti – Inkluzivne usluge ustanova u kulturi", koji se provodi u sklopu ESF+ Programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027."

Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 108.651,58 eura, a sredstva su u potpunosti osigurana bespovratnim financiranjem, odnosno uz 100-postotni intenzitet potpore. Ciljeve projekta predstavili su predstavnici korisnika projekta, Etnografskog muzeja Split, te partnerskih ustanova, Multimedijalnog kulturnog centra i Muzeja Općine Jelsa.

Projekt obuhvatio 15 radionica za ranjive skupine

Ravnateljica Etnografskog muzeja Split Vedrana Primuž Đipalo istaknula je da je projekt usmjeren prema ranjivim skupinama, s posebnim naglaskom na uključivost i dostupnost kulturnih sadržaja.

"Kao korisnici provoditelji smo programa vrijednog 108 tisuća eura. Projekt provodimo zajedno s partnerima, Muzejom Općine Jelsa i Multimedijalnim kulturnim centrom, a sredstva su namijenjena za 15 radionica namijenjenih ranjivim skupinama. U sklopu projekta uključena su djeca, mladi, osobe s invaliditetom te osobe starije životne dobi. Neke radionice provodit će se na više lokacija, u školama, domovima umirovljenika te na lokacijama izvan Splita. Cilj nam je inkluzivnost", kazala je Primuž Đipalo.

Dodala je kako će se radionice baviti različitim temama, od rada s vunom, dokumentarnog filma i suvremenosti u gradu Splitu, do grafičkog dizajna, tradicijskog lončarstva, modeliranja, maketarstva i fotografije.

"Imamo razne programe za sve ranjive skupine. Puno radimo na inkluzivnosti, radimo i sa stranim radnicima, zaista smo aktivni i puno se dajemo kako bi odaziv bio što bolji i veći", poručila je.

Dorčić: "Ovo su dobre priče koje nas vode naprijed kao društvo"

Zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić naglasila je važnost suradnje kulturnih ustanova i otvaranja prema ranjivim skupinama.

"Drago mi je da se Etnografski muzej povezao s Muzejom Općine Jelsa i Multimedijalnim kulturnim centrom kako bi povukli sredstva za inkluziju u kulturi. Etnografski muzej pravi je pokazatelj što znači riječ uključivost, a ovo je još jedna razina suradnje i otvorenosti, pogotovo prema ranjivim skupinama i osobama s invaliditetom. Ovo su dobre priče koje pokazuju da idemo naprijed kao društvo", kazala je Dorčić.

Ravnateljica Multimedijalnog kulturnog centra Stefana Došen pojasnila je da će se MKC najviše uključiti u kreativni dio radionica namijenjenih mladima. "Najviše se uključujemo u kreativni dio radionica za mlade. Radit ćemo radionice DJ-inga za mlade, i to s tradicionalnim napjevima. Djeca i mladi bit će uključeni u radionice u Splitu i Jelsi, a kroz prezentacijski sat moći će pokazati što su naučili te kako se sadašnjost i prošlost mogu jako dobro slagati", rekla je Došen.

Muzej Općine Jelsa osmislio dva ciklusa radionica

Ravnateljica Muzeja Općine Jelsa Marija Plenković kazala je da su se u projekt uključili na poziv Etnografskog muzeja Split te osmislili dva ciklusa radionica.

"Uključili smo se na poziv Etnografskog muzeja Split. Osmislili smo dva ciklusa radionica. Jedan se odnosi na kombinaciju etnografskih i fotografskih metoda fotografiranja kulturne baštine, a drugi je vezan za modelarske radionice. Kroz ovaj projekt dodatnom ćemo opremom omogućiti kompleksniji rad. Ovo nam je dobra prilika za razmjenu iskustava i programa", kazala je Plenković.

Projekt "Prošlost u sadašnjosti" tako je započeo s jasnim ciljem širenja dostupnosti kulturnih sadržaja, jačanja suradnje ustanova u kulturi i uključivanja skupina kojima su takvi programi često teže dostupni.