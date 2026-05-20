Kreće nova faza velikih radova u Splitu: Bračka ulica od Radissona do Duilova korak bliže velikom uređenju

Istočni dio Splita mogao bi dobiti još jedan važan infrastrukturni zahvat. Grad Split pokrenuo je postupak izdavanja lokacijske dozvole za Bračku ulicu, na potezu od hotela Radisson prema Duilovu.

Ne radi se još o početku radova, nego o administrativnom koraku, ali dovoljno važnom da pokaže u kojem smjeru ide uređenje ovog dijela grada. Projekt obuhvaća prometnu infrastrukturu, odnosno cestu, ali i vodno-komunalni sustav. U postupku su navedeni Grad Split i Vodovod i kanalizacija Split.

Istočni dio grada sve se više mijenja

Bračku ulicu mnogi Splićani doživljavaju kao prometnicu koja već dugo čeka ozbiljnije uređenje. Nalazi se na važnom potezu između Žnjana, Duilova i istočnih gradskih kvartova, a upravo taj prostor posljednjih se godina snažno mijenja.

Ranije smo pisali o velikim radovima na potezu Duilovo – Stobreč, koji su u javnosti često nazivani novom šetnicom. Ipak, iza tog naziva krije se i ozbiljan komunalni zahvat: polaganje kanalizacijskih i vodoopskrbnih cjevovoda u sklopu šireg projekta aglomeracije Split – Solin. Zbog toga je i priča o Bračkoj ulici važna. Ona nije samo još jedna cesta na papiru, nego dio šire slagalice uređenja istočnog Splita — prostora koji je godinama bio nedovršen, a sada se sve jasnije pretvara u jednu od najdinamičnijih zona grada. Pritom valja naglasiti da je upravo ova ulica godinama bila boljka svih stanovnika istočnog Splita, ponajprije zbog svoje neuređenosti i nepristupačnosti.

Stranke u postupku imaju pravo uvida u dokumentaciju putem sustava eDozvola. Nakon uvida mogu se očitovati o namjeravanom zahvatu ili zatražiti dodatni rok za izjašnjavanje. Ako se ne očituju u predviđenom roku, smatrat će se da nemaju primjedbi, a lokacijska dozvola može se izdati i bez njihova izjašnjenja.

Još jedan korak prema drukčijem Duilovu

Duilovo se posljednjih godina iz prostora velikih najava i zapuštenih poteza postupno pretvara u zonu konkretnih radova. Nakon zahvata prema Stobreču, sada se u fokus vraća i Bračka ulica.

Hoće li ovaj projekt donijeti bolju prometnu povezanost, uređeniju cestu i kvalitetniju komunalnu infrastrukturu, pokazat će nastavak postupka. No jedno je jasno: istočni Split se mijenja, a potez od Radissona do Duilova mogao bi biti jedan od važnijih dijelova te promjene.