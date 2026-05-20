Kriza u Izraelu, Netanyahu pod pritiskom izbora

Izrael bi se uskoro mogao suočiti s prijevremenim parlamentarnim izborima nakon što je Knesset u srijedu dao početnu podršku prijedlogu za vlastito raspuštanje. Prema aktualnim anketama, premijer Benjamin Netanyahu mogao bi izgubiti potporu potrebnu za ostanak na vlasti na prvim izborima nakon napada Hamasa iz listopada 2023. godine.

Većina zastupnika podržala je u prvom čitanju prijedlog zakona kojim bi se raspustio izraelski parlament sa 120 zastupničkih mjesta. Iako zakon još mora proći dodatne procedure i završno glasanje, proces bi mogao otvoriti put održavanju izbora prije zakonskog roka predviđenog za 27. listopada.

Do političke krize došlo je nakon sukoba unutar vladajuće koalicije. Ultraortodoksne stranke, koje su godinama među ključnim Netanyahuovim saveznicima, optužile su premijera da nije ispunio obećanje o zakonskom izuzeću njihove zajednice od obveznog vojnog roka. Zbog toga su podržale inicijativu za raspuštanje parlamenta.

Prijedlog sada ide na razmatranje parlamentarnom odboru, gdje bi se trebao utvrditi mogući datum izbora. Nakon toga slijedi novo glasanje u Knessetu, koje će odlučiti hoće li parlament doista biti raspušten.

Od napada Hamasa 7. listopada 2023. godine popularnost Netanyahuove koalicije znatno je oslabila. Istraživanja javnog mnijenja već mjesecima pokazuju da vladajući blok teško može osigurati većinu potrebnu za formiranje nove vlade.

Unatoč tome, politička situacija ostaje neizvjesna. Analitičari upozoravaju da ni oporbene stranke možda neće uspjeti okupiti dovoljno partnera za stabilnu koaliciju. U takvom scenariju Netanyahu bi mogao ostati na čelu prijelazne vlade sve dok se ne pronađe rješenje za politički zastoj.