Srpski predstavnici iznijeli ozbiljne optužbe nakon Eurovizije: "Skoro smo odustali od nastupa"

Srpski metal sastav Lavina, koji je na ovogodišnjoj Euroviziji u Beču osvojio 17. mjesto s pjesmom Kraj mene, otkrio je da su zbog problema s organizatorima umalo odustali od nastupa u polufinalu. Iako su mnogi obožavatelji razočarani plasmanom i smatraju da je bend zaslužio bolji rezultat, članovi su poručili da se više neće natjecati na Euroviziji.

Glazbenici iz Niša objasnili su da im je sada prioritet povratak koncertima i daljnji razvoj karijere te da im je sudjelovanje na Euroviziji bilo veliko iskustvo, piše Index.

"Nismo bend naviknut na stalna putovanja, velike koncerte i festivale. Ovo je za nas bio izlazak iz zone komfora. Sada se moramo posvetiti daljnjoj izgradnji karijere", poručili su članovi Lavine.

Problemi neposredno prije nastupa

Gostujući na RTS-u, članovi benda Andrija Cvetanović i Luka otkrili su detalje kaotičnih priprema za nastup u Beču. Prema njihovim riječima, postojala je stvarna mogućnost da uopće ne nastupe u prvom polufinalu zbog nesuglasica s organizatorima.

Andrija tvrdi da im je neposredno prije izlaska na pozornicu rečeno kako tehnički nije moguće ukloniti plašt sa scenografije, iako je tijekom proba sve funkcioniralo bez problema.

U emisiji “Jedan dan” na RTS, Andrija iz grupe Lavina je rekao da zamalo nisu izašli u polufinalu na scenu jer su im organizatori došli u svlačionicu i rekli da oni NE MOGU DA SKLONE PLAŠT SA BINE jer im je to TEHNIČKI JAKO TEŠKO pic.twitter.com/V2hkKG9epE — anxy ✨ (@aniciuss) May 18, 2026

"Do samog kraja bilo je neizvjesno hoćemo li uopće izaći na pozornicu. Od organizatora smo dobili zabrinjavajuće komentare da im je tehnički prezahtjevno izvesti jednu sitnicu koju smo tražili, da uklone plašt s pozornice", rekao je Andrija.

Luka je dodao da su na probama taj dio nastupa više puta uspješno izveli.

"Važno je reći da smo imali probe na kojima su to normalno radili i svaki put je sve bilo u redu", objasnio je.

Problem zbog "sedmog člana"

Situacija je, tvrde, postala još bizarnija kada je organizatorima zasmetala osoba zadužena za uklanjanje dijela scenografije. Kako kažu, nazvali su je "sedmim članom" benda koji navodno ne smije biti na pozornici.

"Došli su u našu garderobu dok smo se pripremali i rekli da to ne žele napraviti jer bismo time imali sedmog člana na pozornici", ispričao je glazbenik.

Reakcije publike i optužbe za sabotiranje

Nakon što su detalji izašli u javnost, društvene mreže preplavili su komentari podrške. Dio publike tvrdio je da su organizatori imali dvostruke kriterije jer su drugi izvođači imali znatno složenije scenske izvedbe bez ikakvih problema.

Mnogi su komentirali i kadar iz prijenosa uživo u kojem se na kraju vidio čovjek kako puže po pozornici, što je, prema mišljenju gledatelja, pokvarilo dojam nastupa.

Pojavili su se i komentari da manje zemlje bez velikih produkcijskih timova i snažnog lobija često nemaju jednak tretman na Euroviziji. Unatoč svemu, članovi Lavine poručuju da su zadovoljni jer je publika prepoznala njihovu energiju i trud.