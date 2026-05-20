FOTOGALERIJA Splitski Jiu Jitsu klub otvorio novu dvoranu i poziva na upis novih članova

Jiu Jitsu klub Mizfits iz Splita otvorio je vrata nove, modernije i prostranije dvorane u ulici 114. brigade 12 u Splitu na Ravnim njivama te najavljuje upis novih članova svih razina, od potpunih početnika do iskusnih boraca.

Nova dvorana prostire se na 330 m2 što je čini jednom od najvećih borilačkih dvorana u Splitu, ali i šire. Uvjeti omogućuju kvalitetnije uvjete za trening, više prostora na tatamiju te dodatne termine prilagođene različitim dobnim skupinama i razinama iskustva. Iz kluba ističu kako je cilj stvoriti okruženje u kojem svatko može napredovati vlastitim tempom, uz stručno vodstvo trenera, Ive Vatavuka, Gordana Šabića i Aljoše Grassija.

- Otvaranje nove dvorane veliki je korak za naš klub. Dobili smo uvjete kakve smo dugo željeli, ali ono što nam je najvažnije je borilačka zajednica koju gradimo. Napomenuo bih da smo kao klub u malo vremena predanim radom i odricanjem postigli zapažene rezultate, a posebno bih istaknuo naše sportašice koje su uz odlične rezultate na natjecanjima postale neizostavan dio klupske zajednice. Trenutno u klubu brojimo više od 40 članova, a ovim putem pozivam sve zainteresirane da nam se priključe i nauče ovu iznimno korisnu vještinu. Kod nas su dobrodošli svi, bez obzira na iskustvo ili razinu fizičke spreme. Najvažnije je doći i napraviti prvi korak, poručio je trener Ivo Vatavuk.

Brazilski jiu-jitsu kao sport sve je popularniji zbog kombinacije fizičke aktivnosti, mentalnog razvoja i praktičnih vještina samoobrane. Osim BJJ-a, treneri planiraju uvesti i dodatne termine za MMA (slobodnu borbu), a u sklopu dvorane članovi će moći koristiti i teretanu.

Upravo zato Mizfits poziva sve zainteresirane da iskoriste priliku i pridruže se treninzima u novom prostoru. Službeno otvaranje dvorane predviđeno je u petak 22. svibnja u 19 sati, gdje će u opuštenoj atmosferi svi koji razmišljaju o upisu moći iskoristiti probni trening kako bi se upoznali s načinom rada i atmosferom u klubu.

Za više informacija o terminima i upisima, zainteresirani se mogu javiti putem društvenih mreža ili izravno kontaktirati klub na mail bjj.mizfits@gmail.com.

