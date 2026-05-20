Policija upozorava: Ne nasjedajte na ove poruke

Zagrebačkoj policiji građani su prijavili primanje sumnjivih SMS poruka u kojima ih se obavještava da je njihovo vozilo evidentirano zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti cestovnog prometa i da trebaju platiti kaznu. Poruke sadrže poveznicu za plaćanje, no riječ je o pokušaju prijevare, piše PU Zagrebačka u priopćenju pod naslovom "Policija NE ŠALJE SMS poruke o plaćanju prometne kazne putem poveznice".

Poveznica iz poruke vodi na internetsku stranicu koja na prvi pogled izgleda kao službeni portal za rješavanje sporova ePrekršaji. Međutim, iz policije upozoravaju da se nakon pažljivijeg pregleda može jasno uočiti kako je riječ o lažnoj stranici, stvorenoj isključivo radi krađe podataka, piše Index.

Policija: Ne otvarajte poveznicu i obrišite poruku

Iz policije izričito naglašavaju da ne šalju obavijesti o plaćanju kazni putem SMS poruka. Građanima savjetuju da, ako prime takvu poruku, na nju ne odgovaraju, ne slijede poveznicu koja se u njoj nalazi, već da je odmah obrišu. Radi se o obliku takozvane "smishing" prijevare, kojom kibernetički kriminalci pokušavaju dovesti svoje žrtve u zabludu kako bi ostvarili protupravnu imovinsku korist.

Prijevare tipa "smishing" kombinacija su SMS poruka i takozvanog "phishinga", odnosno internetske krađe identiteta. To su pripremne radnje za počinjenje kaznenih djela prijevare, a provode se slanjem lažnih SMS poruka.

U poruci se od primatelja obično traži da klikne na poveznicu koja ga usmjerava na lažnu internetsku stranicu ili obrazac. Cilj je navesti žrtvu da unese svoje osobne, financijske ili sigurnosne podatke, koje kriminalci potom zloupotrebljavaju.