Slavni glumac otkrio zašto je pobjegao u džunglu kad se proslavio i promijenio ime

Slavni glumac Matthew McConaughey progovorio je o neobičnom načinu na koji se povremeno "prizemlji" i pobjegne od Hollywooda. U nedavnom gostovanju u podcastu otkrio je da se jednom povukao u 22-dnevni samonametnuti egzil u peruansku prašumu, gdje je živio pod imenom "Matteo" kako bi ponovno pronašao osjećaj vlastitog identiteta, piše Index.

Potraga za identitetom nakon slave

Oskarovac je objasnio da je na prvo od mnogih putovanja u potrazi za samim sobom krenuo nakon što ga je glavna uloga u filmu Vrijeme za ubiti iz 1996. godine preko noći vinula među zvijezde. Iznenadna slava i bogatstvo natjerali su ga da preispita "što je stvarno, a što je sranje".

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Trebao sam se spustiti na zemlju", pojasnio je. "Zato se povučem. Tras. Odem u Peru. Morao sam pronaći tu potvrdu. Znao sam da je imam, samo sam si to morao ponovno dokazati."

"Više nisam upoznavao strance. Svijet je postao ogledalo", rekao je. "Svi me 'vole', a ja razmišljam: 'Čovječe, tu sam riječ u životu rekao samo četvero ljudi.'"

22 dana u Peruu kao "Matteo"

Prvih 12 dana putovanja u Peru bilo mu je "čudno", prisjetio se glumac, napomenuvši da se na svojim putovanjima često opusti tek dvanaestog dana. "Jedna od stvari koje se dogode kad postanete slavni jest da se preskoči nekoliko koraka u upoznavanju", objasnio je.

"Trebalo mi je da me ljudi koje sam upoznao u Peruu znaju samo kao Mattea. Ne zbog filma u kojem sam glumio ili bilo čega drugog", rekao je. "Na kraju ta 22 dana, suze u njihovim i mojim očima, kao i zagrljaji koje smo razmijenili u tuzi i sreći zbog rastanka, temeljili su se isključivo na čovjeku kojeg su poznavali kao Mattea, a koji nije imao nikakve veze sa slavnom osobom. To mi je potvrdilo vlastiti identitet. Pomislio sam: 'Aha, još uvijek to imam. Ovo se temelji na meni.'"

Suočavanje s demonima u pustinji

McConaughey, koji sa suprugom Camilom Alves ima troje djece, 17-godišnjeg Levija, 16-godišnju Vidu i 13-godišnjeg Livingstona, upustio se i u druge samotnjačke pothvate. Jedan od njih bio je odlazak u pustinju, gdje je bez struje pisao zbirku poezije Poems & Prayers iz 2025. godine.

"Spakirao sam sve svoje dnevnike, odreske, vodu i tekilu te otišao na mjesto bez struje usred pustinje, gdje sam bio suočen sam sa sobom i onime što sam bio u svojim prošlim dnevnicima", ispričala je zvijezda filma Vuk s Wall Streeta.

"S prijašnjih putovanja naučio sam da postoji razdoblje inicijacije kad se osamimo, u kojem demoni na našim leđima plešu i dobro se zabavljaju na naš račun", nastavio je. "Sram može postati težak teret. I znam da neko vrijeme ne uživam u vlastitom društvu kad odem na takva putovanja."

Bijeg od romantičnih komedija do Oscara

McConaughey (56) proslavio se ulogom u filmu Munjeni i zbunjeni iz 1993., a status zvijezde učvrstio je brojnim glavnim ulogama u romantičnim komedijama poput filmova Kod kuće je najljepše i Kako se riješiti frajera u 10 dana.

Umoran od toga da ga se svrstava isključivo u ladicu glumca iz romantičnih komedija, McConaughey je napravio dvogodišnju pauzu od glume kako bi se riješio te stigme. Nakon povratka postao je jedan od vodećih holivudskih dramskih glumaca, a 2014. godine osvojio je Oscara za ulogu u filmu Dobri dileri iz Dallasa.