Stotine ljudi na okupljanju u Drnišu. Tuga, bol i vapaj: "Tko je sljedeći Luka?"

Potreseni i ogorčeni građani Drniša danas su u 19 sati organizirali mirno okupljanje, kako bi poslali jasnu poruku, a ona glasi:"Tražimo promjenu zakona te funkcioniranje sustava"!

Njihov sugrađanin Luka Milovac u subotu navečer izgubio je život. Njega je na kućnom pragu ubio Kristijan Aleksić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Drnišani su se u tišini okupili na Poljani kako bi poslali vapaj naroda - ne želimo više žrtava.

Organizatori "Građani Drniša" istaknuli su kako je ovo mirno okupljanje iza kojeg ne stoji ni jedna politička stranka - nego zabrinuti i ogorčeni građani.

Suze, tuga i neopisiva bol na licima Drnišana svjedoče o jednom gradu koji šalje vapaj u svijet. Građani su se okupili kako bi odali počast Luki ali i kako bi poslali jasnu poruku cijeloj Hrvatskoj - "Tko je sljedeći Luka"?

To je samo jedan od natpisa koji je stavljen u krug koji su građani napravili s upaljenim luminima.

"Odavno je dosta"!

"Čije dijete je iduće"?

Jedna od organizatorica okupljanja, Darija Kulušić za Dalmaciju Danas istaknula je kako žele promjene i funkcioniranje pravosudnog sustava.

- Želimo poslati jasnu poruku da se društvo i sustav moraju mijenjati. Želimo da nas preko ovog okupljanja čuju te da institucije shvate kako je dosta gubljenja mladih života, kazala je Kulušić.

Organizatorice su istaknule kako žele da ova smrt ne prođe nezamijećeno te da nitko više ne pogine na ovakav način.

- Smatramo da će ovo biti jedan korak naprijed prema promjenama. Ne želimo više žrtve. Tražimo promjenu zakona te funkcioniranje sustava. Želimo da se ubojice ne šeću slobodno po gradu, a mi strepimo od njihovog ponovnog ubojstva, zaključila je Kulušić.

Klapa Drniš pjesmom "Kad se budemo gledali oči u oči" ispratila je Luku na posljednji počinak, a fra Lukica Vojković pozvao je okupljene na molitvu.

Drniški pjesnik, Frane Bilić pročitao je pjesmu "Zašto si ubio Luku".

Prosvjed je završio bez velikih zahtjeva i bez konkretnih poruka. Organizatorica Matilda Jelčić Stojaković zahvalila je okupljenim građanima.

- Nezamisliva je bol koja nas razdire ovih dana. To je bol koja još dugo neće proći. Mnoga su pitanja ostala bez odgovora. Odgovore tražimo od nadležnih, ne želimo da više nikad ubojica slobodno šeta gradom. Hvala vam na ovolikom odazivu. Hvala svima onima koji su došli u Drniš podržati okupljanje. Još jednom izražavam duboku sućut obitelji Milovac. Sad vas molim da se raziđete u miru, kazala je Jelčić Stojaković.