Taksist nakon vožnje Severini poslao poruku: "Bilo mi je drago..."

Naša glazbena zvijezda Severina ponovno je nasmijala i raznježila svoje pratitelje nakon što je na društvenim mrežama podijelila poruku koju joj je poslao taksist nakon jedne vožnje u Zagrebu.

Pjevačica je objavila kratku i pristojnu poruku vozača koji ju je prevozio nakon jednog događanja u hrvatskoj metropoli. Taksist joj je zahvalio na vožnji i poručio kako mu je bilo zadovoljstvo biti njezin vozač tijekom večeri.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Pozdrav, bilo mi je drago večeras biti vaš vozač taksija. Lp", stoji u poruci.

Objava je ubrzo privukla brojne reakcije pratitelja koji su komentirali simpatičnu gestu i ljubaznost vozača.

Severina je posljednjih dana prisustvovala nekoliko društvenih događanja u Zagrebu, gdje je ponovno privukla pažnju svojim modnim izdanjima i pojavom pred fotografima.