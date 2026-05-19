Šime Elez se vratio s izazova 'Čelična muda': "Tisuću kilometara u jednom danu nije nimalo lako"

U subotu je Klub Porat bio mjesto okupljanja velike humanitarne večeri ispunjene glazbom, emocijama i zajedništvom. Više od šest sati odlične glazbe i velika humanitarna aukcija vrijednih predmeta okupili su brojne ljude velikog srca, a sve s jednim plemenitim ciljem – prikupljanjem sredstava za kupnju uređaja za magnetsku rezonancu za splitsku bolnicu.

Humanitarna priča dobila adrenalinsku dimenziju

No ova humanitarna priča dobila je i svoju ekstremnu, adrenalinsku dimenziju. Poznati splitski motociklist Željan Rakela ne miruje pa je u sklopu akcije „Bradata vožnja Extreme“ pokrenuo izazov simboličnog naziva „Čelična muda“. Cilj akcije je podizanje svijesti o muškom zdravlju, poticanje preventivnih pregleda i prikupljanje donacija za Županijsku ligu protiv raka. Pravilo je jasno – svaki sudionik donira 300 eura za kupnju magneta te mora uspješno odvoziti čak tisuću kilometara u jednom danu.

Prva ekipa koja je prihvatila izazov uspješno je stigla do cilja i tako zaslužila titulu „Čeličnih muda“. Na benzinskoj postaji Tifona na ulazu u Split, dok se dan polako bližio kraju, Rakela i njegova ekipa stigli su točno prema planu, iscrpljeni, ali zadovoljni nakon jednog od najzahtjevnijih dana na cesti.

– Danas smo prvi put odradili ovaj challenge koji smo simbolično nazvali „Čelična muda“. Naziv možda zvuči provokativno, ali iza svega stoji ozbiljna poruka o muškom zdravlju i važnosti preventivnih pregleda. Svatko tko donira 300 eura Županijskoj ligi protiv raka za kupnju magneta stječe pravo sudjelovanja u izazovu. Zadatak je jednostavan samo na papiru – odvoziti tisuću kilometara unutar 24 sata na motoru – rekao je Rakela.

Istaknuo je kako je iza njega bila iznimno jaka i iskusna ekipa od šest vozača, što je ujedno i maksimalan broj koji kao vodič može sigurno pratiti i držati u formaciji tijekom vožnje.

Kiša, krupa i više od tisuću kilometara

Vremenski uvjeti dodatno su otežali cijelu ekspediciju. Tijekom prolaska kroz Liku vozače je pratila jaka kiša, krupa i nekoliko ozbiljnih proloma oblaka.

– Bilo je stvarno teško. Kiša nas je pratila gotovo cijelim putem, a kroz Liku nas je uhvatila i krupa. Unatoč svemu, uspjeli smo u samo 11 sati odvoziti više od 1050 kilometara. Stajali smo kratko svakih 200 kilometara zbog goriva, imali jednu kraću pauzu i zajednički ručak. Najvažnije je da smo se svi vratili živi, zdravi i prije mraka, baš kako je bilo planirano. Svaka čast svim momcima – rekao je Rakela.

U izazovu su sudjelovali njegovi dugogodišnji prijatelji i iskusni vozači, članovi BMW Motocluba Dalmacije – Ivo Petričević, Aljoša Špec, Borko Komesar, Ljivica Matešić i Martin Kovačić s Pašmana. S njima je bio i Šime Elez, koji, iako nije član kluba, iza sebe već ima iskustvo s Balkan Rallyja.

Rakela priznaje kako ga je upravo Šime posebno iznenadio.

– Iskreno, oduševio me način na koji je odvozio ovu rutu. Bez problema je držao ritam cijeli dan i pokazao veliku psihičku i fizičku izdržljivost – rekao je.

Šime Elez: “Tisuću kilometara nije nimalo lako”

A upravo je Šime Elez bio jedan od onih čija je priča izazvala posebnu pažnju. Naime, vozačku dozvolu položio je tek prošle godine, a nakon putovanja do Grčke gotovo da nije ni vozio motor prije ovog izazova.

– Bilo je stvarno vrhunski iskustvo, potpuno neočekivano, ali izvrsno. Drago mi je što sam se odvažio na ovo jer tisuću kilometara u jednom danu nije nimalo lako – rekao je Elez nakon povratka.

Otkrio je kako je vozački ispit položio prošlog kolovoza, nakon čega je odmah otišao motorom do Grčke i natrag, a nakon toga praktički nije ni sjedao na motor sve do sada.

– U Grčku nas je išlo pedesetak pa te tamo nosi energija cijele ekipe. Ovo danas bilo je nešto sasvim drugo, puno intimnije i zahtjevnije – kazao je.

Posebno je pohvalio atmosferu među vozačima.

– Ovo je stvarno top ekipa. Osjeti se da žive jedni za druge, da se međusobno čuvaju i funkcioniraju kao obitelj. Takva energija se odmah prepozna i ponosan sam što sam bio dio ove priče – rekao je Elez.

Rakela pozvao motocikliste iz cijele Hrvatske

Rakela je najavio kako akcija neće stati samo na jednoj ruti te pozvao sve motocikliste diljem Hrvatske da se uključe u humanitarnu priču i iskušaju vlastite granice za viši cilj.

– Ako se u bilo kojem gradu, bilo da je riječ o Varaždinu, Rijeci, Osijeku ili nekom drugom mjestu, okupi najmanje šest zainteresiranih vozača, dolazim tamo i organiziramo novu vožnju. Prilagodit ćemo se grupi i krenuti s njihove lokacije. Jedini uvjet je da ih bude najmanje šest – poručio je Rakela.