VIDEO Pogledali smo snimku iz djetinjstva ubijenog Luke i ne možemo zaustaviti suze

Drniš i Hrvatska se opraštaju od Luke Milovca kojeg je prije dva dana ubio Kristijan Aleksić nakon što mu je ovaj dostavio pizzu.
Nemjerljiva tuga prekrila je Hrvatsku, a fotografije mladića koji je bio odličan učenik i sjajan košarkaš izazivaju suze u očima svih.
Na internetu se pojavila snimka iz Lukinog djetinjstva kada je počela njegova košarkaška karijera. Plaču svi koji su je pogledali.
@duh_ratnika91Luka će zauvijek ostati u našim srcima. 🙏 Počivao u miru Luka. 👼
Košarkaški klub DOŠK iz Drniša oprostio se dirljivom objavom od mladog maturanta i člana kluba koji je tragično ubijen u noći sa subote na nedjelju.
U emotivnoj poruci iz kluba su poručili kako ih je pogodila “nepojmljiva tragedija” te da su u stanju neizmjerne boli nakon preranog odlaska svog mladog košarkaša.
“Nemoguće je pronaći riječi kojima bismo opisali duboku tugu nakon preranog odlaska našeg Milija – našeg nestašnog dječaka, našeg košarkaškog virtuoza i osmijeha koji je godinama unosio radost među sve okupljene oko KK DOŠK-a”, napisali su iz kluba.