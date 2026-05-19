VIDEO Pogledali smo snimku iz djetinjstva ubijenog Luke i ne možemo zaustaviti suze

Drniš i Hrvatska se opraštaju od Luke Milovca kojeg je prije dva dana ubio Kristijan Aleksić nakon što mu je ovaj dostavio pizzu.

Nemjerljiva tuga prekrila je Hrvatsku, a fotografije mladića koji je bio odličan učenik i sjajan košarkaš izazivaju suze u očima svih.

Na internetu se pojavila snimka iz Lukinog djetinjstva kada je počela njegova košarkaška karijera. Plaču svi koji su je pogledali.

Košarkaški klub DOŠK iz Drniša oprostio se dirljivom objavom od mladog maturanta i člana kluba koji je tragično ubijen u noći sa subote na nedjelju.

U emotivnoj poruci iz kluba su poručili kako ih je pogodila “nepojmljiva tragedija” te da su u stanju neizmjerne boli nakon preranog odlaska svog mladog košarkaša.

“Nemoguće je pronaći riječi kojima bismo opisali duboku tugu nakon preranog odlaska našeg Milija – našeg nestašnog dječaka, našeg košarkaškog virtuoza i osmijeha koji je godinama unosio radost među sve okupljene oko KK DOŠK-a”, napisali su iz kluba.