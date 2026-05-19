BULJ GRMI U SABORU ZBOG DOMA ZDRAVLJA U SINJU: "Ovo je čisto iživljavanje nad narodom Dalmatinske zagore!"

Gradonačelnik Grada Sinja i saborski zastupnik Miro Bulj danas je u Hrvatskom saboru žestoko prozvao Vladu, Ministarstvo zdravstva i Splitsko-dalmatinsku županiju zbog sustavnog uništavanja zdravstvene zaštite u Sinju i Cetinskoj krajini, upozorivši kako građani ovoga kraja više neće mirno promatrati gašenje osnovnih javnih usluga. Dok nam obećavaju Opću bolnicu ukinuli su nam rodilište, a sada se smanjio rad laboratorija:

„Neću šutjeti dok Sinju, Cetinskoj krajini i cijeloj Dalmatinskoj zagori jednu po jednu otimaju zdravstvene usluge, dok se narod ponižava i prisiljava da za najobičniji nalaz putuje desecima kilometara. Ovo što rade nije reforma zdravstva, nego brutalno gašenje života u našem kraju“, poručio je Bulj u svom obraćanju.

Posebno je upozorio na smanjivanje rada laboratorija u Domu zdravlja Sinj, zbog čega su građani, djeca, roditelji, umirovljenici i kronični bolesnici prisiljeni odlaziti u Split čak i za osnovne laboratorijske pretrage.

„To je sramota za državu koja se kune u ravnomjerni razvoj. Ljudi plaćaju zdravstveni sustav cijeli život, a danas ih se tjera da troše posljednje eure na putovanja i čekanja po pretrpanim hodnicima bolnica u Splitu. To nije briga za čovjeka to je čisto iživljavanje nad narodom Dalmatinske zagore“, rekao je Bulj.

Podsjetio je kako je Sinju ranije ukinuto rodilište, a sada se, kako kaže, korak po korak uništava i ostatak zdravstvenog sustava.

„Godinama slušamo laži o općoj bolnici, većim pravima i jačanju zdravstvene zaštite, a u stvarnosti nam gase i ono osnovno. Narodu prodaju bajke, dok Cetinsku krajinu pretvaraju u prostor bez liječnika, bez usluga i bez budućnosti. Ovo nije slučajno ovo je plansko zanemarivanje i ponižavanje ljudi koji žive u Dalmatinskoj zagori“, upozorio je.

Bulj je posebno prozvao ministricu zdravstva i župana Blaženka Bobana, poručivši kako više nema prostora za prazna obećanja i političke izgovore.

„Imaju ovaj tjedan da vrate laboratorij na puno radno vrijeme kakvo je Sinj imao. Ministrice i župane Boban, do ponedjeljka očekujem konkretne rezultate, a ne nova obećanja i spinove. Ako se to ne dogodi, osobno ću organizirati prosvjede i povesti narod na ulicu, jer neću dopustiti da Sinj i Cetinski kraj budu građani drugog reda u vlastitoj državi“, zaključio je Bulj.

Obraćanje gradonačelnika Bulja ponovno je otvorilo pitanje sustavnog urušavanja javnih usluga u Sinju i Dalmatinskoj zagori čiji stanovnici već godinama upozoravaju kako ih država polako ostavlja bez osnovnih uvjeta za normalan život.