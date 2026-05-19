Emotivni Edi Kiseljak rasplakao publiku u Splitu. Pogledajte tko mu je sve došao dati podršku

U Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu održana je promocija knjige “Ja sam Edi… i to je dovoljno” novinara i autora Edija Kiseljaka, autobiografske ispovijesti koja posljednjih tjedana u izdanju nakladničke kuće Fragment izaziva snažne reakcije javnosti ne samo u Hrvatskoj, već u čitavoj regiji.

Knjiga donosi intimnu i potresnu priču o Edijevom životu s HIV dijagnozom, odnosu s ocem, osjećaju nepripadanja, pokušaju suicida, stigmi, ali i procesu prihvaćanja samoga sebe i života bez skrivanja. Kiseljak kroz knjigu otvoreno govori o trenucima kada je mislio da za njega više nema izlaza, ali i o putu prema miru, ljubavi i prihvaćanju vlastitog identiteta.

Promociju je vodila radijska voditeljica Edita Lučić Jelić koja je na samom početku istaknula kako vjeruje da ovakav događaj prije desetak godina u Splitu ne bi bio moguć.

– Mislim da bi prije deset godina bilo nezamislivo održati jednu ovakvu promociju u Splitu – rekla je Edita.

Večer je bila izrazito emotivna, a u nekoliko navrata i publika i sudionici jedva su zadržavali suze. U jednom trenutku među okupljenima su se dijelile i maramice.

Posebno dirljiv trenutak dogodio se kada je Edita spomenula Edijevo gostovanje u emisiji “Nedjeljom u dva”, tijekom kojeg se prvi put javno pojavio njegov otac, s kojim godinama nije bio u dobrim odnosima.

– To niste vidjeli. Dok je išao prilog, i Stanković i ja bili smo u suzama. Ja sam plakao, a njemu su oči bile pune suza. Sad smo otac i ja često u kontaktu. Nikad prije u životu nisam imao takav dan da on mene zove po dva-tri puta dnevno. Zainteresiran je za knjigu i za to koliki je interes za nju – iskreno je rekao Edi.

Govoreći o reakcijama ljudi nakon izlaska knjige, priznao je kako ga je posebno dirnula jedna stvar.

– Iznenadio sam se količinom roditelja djece koja su drugačija, a koji su mi se javili. Puno je različitosti u današnjem društvu, tužno je da mi kao društvo teško priznajemo bilo kakvu različitost – rekao je Edi, dodajući kako vjeruje da je upravo zato ovakva knjiga potrebna društvu.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri dogodio se kada se Ediju iz publike obratila književnica Andrea Andrićević, vidno dirnuta njegovom pričom.

– Edi, ti si, u stvari jedan kompletan proizvod. Utjelovljuješ i pružaš cijelu lepezu doživljajnosti koju potpuno otvorenog srca daruješ ljudima, istodobno omogućavajući neometan pristup svima tebi, i vice versa. Ljudi vole to nazivati karizmom. Počevši od tvog anđeoskog lica koje je bezvremensko, do mirnoće u govoru i gestama, uvjerljivosti i nevjerojatne blagosti kojom se ophodiš, a nisi… svećenik!? Usudim se reći, sve do nemalog iznenađenja kad takvo stvorenje progovara hrvatskim jezikom, jer realno, kada je netko takvom blagošću i pozitivom uopće zborio na ovim prostorima, k tomu o bespogovornoj ljubavi prema svijetu, životu, ljudima!?? Ja sam te upoznala u ovoj dvorani na promociji knjige Bartula Vlahovića, kada smo oboje bili dio publike. Okrenuo si se prema meni s jednim pitanjem, zapodjenuli smo kratki razgovor i ja sam bila opčinjena tobom. To je ta tvoja vanserijska energija kojom zaustaviš ljude na tren… I vrlo vjerojatno zaustaviš i sve grubo, čemu su ljudi često danas skloni - poručila mu je Andrea.

Za sam kraj promocije Edita je svog imenjaka upitala jedno jednostavno pitanje: je li danas sretan čovjek?

– Nikad sretniji. Nikad sretniji – odgovorio je Edi Kiseljak dva puta, nakon čega je publika reagirala velikim pljeskom.

Ediju su podršku na promociji pružile i brojne poznate osobe među kojima su fitness trenerica Nataša Bebić, modna kreatorica Neda Makjanić Kunić, reality zvijezda Olja Einfalt te bivša Miss Hrvatske Katarina Prnjak.