Šibensko-kninski župan: "Nije ovo ni mjesto, ni vrijeme za upiranje prstom, ali građani žele..."

U Drnišu je danas proglašen Dan žalosti, a u popodnevnim satima održat će se sprovod Luke Milovca, 19 -godišnjeg mladića čiji je život ugašen u subotu navečer. Prije sprovoda u Srednjoj školi Ivana Mažuranića održana je komemoracija.

- Sad se obraćam i kao župan, ali i kao građanin Šibensko-kninske županije, i kao roditelj. I mi također, tražimo odgovore. Imamo činjenicu da je ubojica počinio isto djelo, nekad davno i dobio, ajmo reći, minimalnu kaznu. Imamo činjenicu da je imao i prijavu prije dvije godine i, nažalost, imamo činjenicu da je počinio svoje zlodjelo i učinio silnu tragediju i za Drniš i za Šibensko-kninsku županiju. Nije ovo ni mjesto, ni vrijeme za upiranje prstom, ali jednostavno i građani Drniša i županije traže odgovore zašto se to dogodilo i na koji način spriječiti ovakve tragedije u budućnosti - kazao je župan Paško Rakić.

