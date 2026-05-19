Nakon tragedije u Drnišu: Stručnjaci Ministarstva dolaze u Lukinu školu pomoći učenicima

Dan je žalosti u Drnišu, a u srednjoj školi koju je pohađao Luka Milovac, 19-godišnji maturant koji je ubijen u subotu navečer, održana je i komemoracija na koju su stigli njegovi školski kolege i nastavnici.

Sve je pratio reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan koji je izvijestio da je u gradu najavljen i prosvjed u srijedu navečer.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Nisu najavljeni nikakvi govori, nikakva obraćanja. Upravo tom tišinom građani žele poručiti da do ovog stravičnog zločina nije trebalo ni doći", rekao je Kaštelan.

U utorak se održava i posljednji ispraćaj ubijenog mladića, zbog čega dio ugostiteljskih objekata nije ni otvoren, a oni koju su bili otvoreni nisu puštali glazbu. Kaštelan ističe da su svi oko 14 sati uglavnom zatvorili svoja vrata, pa i neki restorani koji su udaljeni i desetak kilometara od središta Drniša.

U srednju školu koju je Milovac pohađao u srijedu stižu stručnjaci Ministarstva obrazovanja kako bi djeci bili na raspolaganju.