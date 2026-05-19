Nakon tragedije u Drnišu: Stručnjaci Ministarstva dolaze u Lukinu školu pomoći učenicima

Dan je žalosti u Drnišu, a u srednjoj školi koju je pohađao Luka Milovac, 19-godišnji maturant koji je ubijen u subotu navečer, održana je i komemoracija na koju su stigli njegovi školski kolege i nastavnici.
Sve je pratio reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan koji je izvijestio da je u gradu najavljen i prosvjed u srijedu navečer.
"Nisu najavljeni nikakvi govori, nikakva obraćanja. Upravo tom tišinom građani žele poručiti da do ovog stravičnog zločina nije trebalo ni doći", rekao je Kaštelan.
U utorak se održava i posljednji ispraćaj ubijenog mladića, zbog čega dio ugostiteljskih objekata nije ni otvoren, a oni koju su bili otvoreni nisu puštali glazbu. Kaštelan ističe da su svi oko 14 sati uglavnom zatvorili svoja vrata, pa i neki restorani koji su udaljeni i desetak kilometara od središta Drniša.
U srednju školu koju je Milovac pohađao u srijedu stižu stručnjaci Ministarstva obrazovanja kako bi djeci bili na raspolaganju.