U Dalmaciji nestao instruktor ronjenja, pokrenuta potraga

U jugoistočnom dijelu dubrovačkog arhipelaga traje velika akcija traganja i spašavanja za nestalim instruktorom ronjenja, hrvatskim državljaninom koji je nestao tijekom organiziranog zarona u blizini Lokruma.

Akciju je danas oko 16.30 sati pokrenula Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka), nakon dojave o nestanku koju je zaprimila putem Postaje pomorske i aerodromske policije Dubrovnik.

Prema informacijama Lučke kapetanije Dubrovnik, ronilačka grupa stigla je na lokaciju zarona s vanjske strane otoka Lokruma, gdje se dubina mora kreće između 15 i 20 metara. U organiziranom ronjenju sudjelovali su strani državljani, dok je nestali muškarac bio instruktor ronjenja i voditelj ture.

Odmah nakon dojave na teren su upućeni djelatnici Lučke kapetanije Dubrovnik sa spasilačkim brodom „Danče“, a u akciju su uključeni i pripadnici dubrovačke pomorske i aerodromske policije. U potrazi sudjeluju i kolege nestalog instruktora, odnosno zaposlenici ronilačkog kluba koji je organizirao zaron.

Podmorsku potragu provode pripadnici ronilačke jedinice pomorske policije, koji pretražuju područje prema planu traganja kojim koordinira MRCC Rijeka, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.