Šuta najavio velike planove za Žnjan

Tomislav Šuta održao je u utorak sastanak s predstavnicima Vijeća Gradskog kotara Žnjan i nadležnim gradskim službama, a glavne teme bile su prometna infrastruktura, komunalno uređenje i razvojni projekti važni za kvalitetu života stanovnika tog dijela grada.

Sastanak je održan u prostorijama Gradskog kotara Žnjan, a među prioritetnim temama našli su se proširenje Lovrinačke ceste i rješavanje prometnog uskog grla, projekt Gradskog parka Pazdigrad, uređenje okoliša u Makarskoj ulici te izgradnja dijela prometnice 70 kod crkvice Gospe od Žnjana. Raspravljalo se i o sigurnosti prometa oko Osnovne škole Žnjan-Pazdigrad u Maslinskoj ulici, posebno o zoni zaustavljanja i prometnom režimu u blizini škole.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Gradonačelnik je izvijestio i o aktivnostima vezanim uz Bračku ulicu. Na dijelu od rotora kod hotela Radisson do spoja s Velebitskom ulicom trenutačno traje postupak izvlaštenja za dvije čestice, dok se paralelno priprema idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole. Nakon toga planirana je izrada glavnog projekta i građevinske dozvole za prometnicu punog profila, s po dva prometna traka u svakom smjeru, nogostupima i zelenim pojasom.

Istodobno se radi i na idejnom projektu za nastavak Bračke ulice od Žnjanskih blizanaca prema istoku do spoja s Lovrinačkom cestom, kako bi se riješili imovinsko-pravni odnosi i omogućila realizacija buduće prometnice.

Predstavnici Gradskog kotara upozorili su na dugogodišnje probleme prometne nepovezanosti, pojačan promet i intenzivnu stambenu izgradnju koja nije pratila razvoj potrebne infrastrukture. Naglasili su potrebu hitnog djelovanja i bolje koordinacije svih nadležnih službi.

Šuta je poručio kako su sigurnost građana, protočnost prometa i razvoj komunalne infrastrukture među glavnim prioritetima gradske uprave te je najavio nastavak koordinacije i praćenja realizacije projekata. Također je izvijestio o pokretanju urbanističkog natječaja za područje Duilova, istaknuvši važnost planskog razvoja istočnog dijela Splita.

Grad Split, poručeno je nakon sastanka, nastavit će suradnju s Vijećem Gradskog kotara Žnjan kako bi se ključni projekti realizirali što prije i poboljšali uvjeti života građana.