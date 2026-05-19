Plenković: "Ovo je poruka sudovima da dobro pogledaju kakve predmete imaju"

Andrej Plenković izjavio je kako će nadzor nad radom šibenskog suda i državnog odvjetništva pokazati je li bilo propusta u postupanju prema recidivistu osumnjičenom za ubojstvo 18-godišnjaka u Drnišu. Poručio je i da je ovaj slučaj upozorenje svim sudovima da dodatno preispitaju predmete koje vode i način na koji ih rješavaju.

Premijer je podsjetio kako su ministar pravosuđa Damir Habijan i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić već naložili izvanredni nadzor u Šibeniku.

Turudić je ranije potvrdio da je nadzor upućen u Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku kako bi se provjerilo postupanje u predmetu protiv Kristijana Aleksića. Protiv njega je još 2023. podignuta optužnica zbog ilegalnog posjedovanja oružja, no tada nije bio zatražen istražni zatvor. Ministar Habijan istaknuo je da će, utvrde li se nepravilnosti, biti pokrenuti odgovarajući stegovni postupci.

– Nadzor je svakako potreban – rekao je Plenković, podsjećajući kako je već ranije osudio teško ubojstvo maturanta koje je, kako je naveo, šokiralo cijelu Hrvatsku, posebno Drniš i obitelj žrtve. Naglasio je i da dodatnu težinu slučaju daje činjenica da je osumnjičenik ranije već bio osuđen za ubojstvo te odslužio dugogodišnju zatvorsku kaznu.

Prema riječima premijera, sada je ključno utvrditi je li tijekom postupanja bilo propusta te odnose li se oni na državno odvjetništvo, sud ili neku drugu instituciju.

Na pitanje treba li pojačati kontrolu rada i drugih sudova kako bi se spriječili slični slučajevi, Plenković je rekao da ne želi generalizirati, ali je poručio kako ovaj događaj mora biti upozorenje pravosudnom sustavu da pažljivo prati predmete koje vodi i dinamiku njihova rješavanja.