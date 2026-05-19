Severina dobila nagradu za aktivizam: "To je veliki teret i to je put kojim se rjeđe ide"

Na Hall of Fame dodjeli nagrada, čak dvije su pripale Severini. Ona za regionalnu zvijezdu, ali i Story srce za aktivizam godine.

''Iznenadila me nagrada ova druga za aktivizam, naime ja nisam aktivista, ja sam jedan normalan građanin koji koristi neku svijest da trebamo ostaviti svijet ljepšim mjestom, i ako se to može napraviti... A ljepše mjesto može biti jedino ako svi u jednoj državi živimo pod istim zakonima, ali i po dobrom sustavu, što svi smo svjedoci toga i na vijestima, na vašoj televiziji i svih drugih televizija, da ne ide nam baš'', rekla je Severina za InMagazin.

Seve je tijekom godina postala glas hrabrosti i empatije. Jedna od najutjecajnijih javnih osoba u regiji kada je riječ o zagovaranju ženskih i ljudskih prava.

''Mislim da je to normalna stvar. Razumijem ljude koji to ne rade, a koji jesu javni. To je veliki teret i to je put kojim se rjeđe ide. Možda je teži, ali za mene je stvarno olakšavajući jer mi je lijepo u duši''.

Snažno se zalaže za pravo na dostupnu zdravstvenu skrb, slobodu izbora, zaštitu žena od nasilja te pravedniji obiteljsko-pravni sustav. S obzirom na to da je i sama prošla sito i rešeto u privatnom životu, a i dalje sjaji, mnogi se pitaju isto: Odakle Seve crpi tu snagu?

''Ne znam! Haahaha...ja mislim da mi je to s materine strane! To su Lelići, sigurno... Moja mama ima Lelić prezime. Mislim da duhovitost nas je spasila i uspjela sam to prenijeti na svog sina'', otkrila nam je Seve.