Grad Split donirao više od 162 tisuće eura KBC-u Split: "Zdravstvo mora biti prioritet"

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta i ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Split izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić danas su potpisali Ugovor o donaciji za kupnju opreme KBC-u Split u iznosu od 162.873 eura, a iznos donacije jednak je broju stanovnika grada prema popisu iz 2021. godine.

Potpisivanju ugovora nazočili su i zamjenik ravnatelja KBC-a Split Marko Jukić, dr. med., ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb, branitelje i demografiju Kruno Jelinović, voditeljica Odsjeka za demografiju Nađa Mladinić i voditeljica Odsjeka za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Tihana Maglica.

Sredstva su osigurana u gradskom proračunu kroz model „1 euro za svakog stanovnika Splita“, a projekt se provodi od 2024. godine. Njime Grad Split kontinuirano pruža financijsku potporu najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Dalmaciji te doprinosi modernizaciji zdravstvenog sustava i poboljšanju uvjeta liječenja.

Donacija je namijenjena nabavi medicinske opreme i unapređenju uvjeta rada bolnice, s ciljem podizanja kvalitete zdravstvene skrbi, bolje opremljenosti odjela te stvaranja kvalitetnijih uvjeta za pacijente i zdravstvene djelatnike. Kontinuiranim ulaganjima želi se osigurati viša razina zdravstvenih usluga, suvremenija oprema te kvalitetniji uvjeti rada zdravstvenog osoblja.

„Zdravstvo mora biti jedan od prioriteta svake odgovorne gradske politike. Ovom donacijom želimo dati konkretan doprinos kvalitetnijim uvjetima rada liječnika i medicinskog osoblja, ali prije svega boljoj i dostupnijoj zdravstvenoj skrbi za naše sugrađane. Grad Split će i dalje nastaviti ulagati u projekte koji izravno podižu kvalitetu života građana“, poručio je gradonačelnik Tomislav Šuta.