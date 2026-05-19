Drniš se oprostio od Luke. "Zakazao je pravosudni sustav"

U Drnišu je danas proglašen Dan žalosti, a u popodnevnim satima održat će se sprovod Luke Milovca, 19 -godišnjeg mladića čiji je život ugašen u subotu navečer. Prije sprovoda u Srednjoj školi Ivana Mažuranića održana je komemoracija na kojoj su sudjelovali učenici, profesori, ravnatelj škole Hrvoje Pekaz, župan Šibensko-kninske županije Paško Rakić, gradonačelnik Drniša Tomislav Đelalija i Lukina razrednica Ivana Grabić Marin.

U svom obraćanju medijima vrlo emotivna je bila razrednica ubijenog Luke, Ivana Grabić Marin koja je pojasnila kako su djeca jako potresena, te da svatko na svoj način podnosi ovu tugu i bol koja će još dugo bdjeti nad Drnišem.

Ravnatelj: Luka je završio nasilnom smrću

Ravnatelj škole pojasnio je kako su se učenici i profesori dostojanstveno oprostili od svog kolege i učenika.

- Prošla je komemoracija za našeg Luku, kako dolikuje, u miru i tišini. Ovih dana smo dosta toga rekli. Moja poruka za današnji dan – Luka je završio nasilnom smrću. To je jedno dijete ispred kojeg je bila blistava budućnost, predivno dijete, kazao je Pekaz.

Župan Rakić: Tražimo odgovore nadležnih

- Sad se obraćam i kao župan, ali i kao građanin Šibensko-kninske županije, i kao roditelj. I mi također, tražimo odgovore. Imamo činjenicu da je ubojica počinio isto djelo, nekad davno i dobio, ajmo reći, minimalnu kaznu. Imamo činjenicu da je imao i prijavu prije dvije godine i, nažalost, imamo činjenicu da je počinio svoje zlodjelo i učinio silnu tragediju i za Drniš i za Šibensko-kninsku županiju. Nije ovo ni mjesto, ni vrijeme za upiranje prstom, ali jednostavno i građani Drniša i županije traže odgovore zašto se to dogodilo i na koji način spriječiti ovakve tragedije u budućnosti, kazao je Rakić.

Vidno potresen i na rubu suza, medijima se obratio i gradonačelnik Đelalija.

- Nažalost, ovo je treći dan da se susrećemo. Danas je održana komemoracija i Dan žalosti je u Drnišu. Svi smo jako tužni i teško je reći bilo što. Iz svega ovoga vidimo kako je zakazao pravosudni sustav i žao nam je što je Luka platio tu cijenu. Želimo što prije dobiti odgovor zašto taj predmet nije do danas riješen, i zbog čega smo našeg Luku, našeg sportaša i učenika izgubili. Jako je teško, rekao je Đelalija.

Razrednica poslala jasnu i bolnu poruku svim institucijama

- Moj Drniš pamti ružne priče. Ja sam, na žalost, sahranila tri učenika. U školi sam preko trideset godina i ne mogu podnijeti više tu bol. Svaki put su to bili maturanti, u drugom polugodištu. Svaki put pred kraj školovanja. Neću reći da ne mogu više, moram radi mojih učenika ali želim poručiti svima da je dosta. Dvoje je stradalo od onih koje nose ljudsko tijelo ali ljudske duše i empatije u njima nema. Ja ću se i dalje baviti obrazovanjem naše djece jer sam prvenstveno nastavnik ali pozivam sve ljude da savjesnije obavljaju svoj posao, na onim mjestima za koja su zaduženi. Želim da ona plava kuverta više nikad i nikome ne bude potreba. Živi skromno i dostojno svoj život. Odradi svoj posao pošteno, kazala je Grabić Marin.

Posljednji ispraćaj Luke Milovca bit će danas u 17 sati na drniškom gradskom groblju. Od njega će se oprostiti obitelj, prijatelji, kolege i sugrađani. Od njega će se oprostiti Drniš i cijela Hrvatska koju je tragična smrt ovog mladića zavila u tugu.