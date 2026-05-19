Najslađe sportsko natjecanje: U Sinju održan 17. Olimpijski festival dječjih vrtića

Na Gradskom stadionu Sinj održale su se 17. Olimpijski festival dječjih vrtića pod sloganom ‘I ja ću biti olimpijac!’.

Ove godine na Festivalu je sudjelovalo oko 560 djece iz 14 vrtića s područja cijele Cetinske krajine, koji su raspoređeni u 15 ekipa: Alkarić-Ljiljan, Ana-Dicmo, Bili cvitak 1, Bili cvitak 2, Blagovijest, Maslačak 1, Maslačak 2, Nikolino-Vrapčić, Potočnica-Ferata, Sretno dijete-Hrvace, Vrilo, Trilj 1, Trilj 2, Žabica 1 i Žabica 2.

Mali sportaši natjecali su se u pet športskih disciplina: trčanju na 50 metara, štafeti 4×25 metara, skoku u dalj, bacanju loptice i malom nogometu.

Ovaj dugogodišnji projekt Hrvatskog olimpijskog odbora ima za cilj djeci već u najranijoj dobi približiti olimpijske vrijednosti poput izvrsnosti, prijateljstva i poštovanja. Naglasak nije na rezultatu, već na fair playu, timskom radu, samodisciplini i međusobnom uvažavanju, čime se doprinosi cjelovitom razvoju djeteta.

Organizatori i ove godine su Dječji vrtić Bili Cvitak Sinj i Zajednica športskih udruga grada Sinja, pod pokroviteljstvom Grada Sinja, Hrvatskog olimpijskog odbora i Županije splitsko-dalmatinske.