Oglasilo se Županijsko državno odvjetništvo. Evo kako se ubojica iz Drniša branio

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku je, nakon ispitivanja uhićenog Kristijana Aleksića, donijelo rješenje o provođenju istrage protiv njega zbog kaznenih djela teškog ubojstva iz članka 111. točka 1. Kaznenog zakona i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari iz članka 331. stavak 1. Kaznenog zakona.

"Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni 50-godišnjak 16. svibnja 2026. oko 23.00 sata, u Drnišu, s unaprijed stvorenom namjerom da liši života dostavljača hrane iz ugostiteljskog objekta iz kojeg je već naručivao hranu, po dolasku 19-godišnjeg hrvatskog državljanina (2007.) koji mu je dostavio hranu, bez ikakvog povoda, odmah ispalio u oštećenika hitac iz vatrenog oružja kojeg je sam izradio, uslijed čega je oštećenik zadobio ozljede od kojih je na mjestu događaja preminuo", priopćili su iz Županijskog državnog odvjetništva u Šibeniku.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Poručili su da je nakon ispitivanja Aleksića ŽDO u Šibeniku predložilo je sucu istrage određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog postojanja okolnosti koje upućuju na opasnost da će pobjeći, postojanja osobitih okolnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo te zato jer je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja kaznenog djela posebno teške.

Državna odvjetnica otkrila detalje

Maja Dogan, v.d. županijske državne odvjetnice, dala je izjavu za medije nakon završenog ispitivanja pred županijskim državnim odvjetništvom.

"Okrivljenik se aktivno se branio. Iznosio je obranu, odgovarao na postavljena pitanja. Doneseno je rješenje o provođenju istrage zbog kaznenih djela teškog ubojstva i nedozvoljenog posjedovanja izrade i nabavljanje oružja eksplozivnih tvari. Nakon što je rješenje o provođenju istrage doneseno, sucu istrage smo podnijeli prijedlog za određivanje istražnog zakona zbog opasnosti od bijega, opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i teških okolnosti ovog kaznenog djela. Čekamo zakazivanje ročišta", zaključila je, javlja RTL.