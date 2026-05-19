Vozači, oprez! Na ovom splitskom raskrižju u srijedu će se obavljati radovi

U sklopu „Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“, trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Splita. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P3, koji nosi naziv „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“.

Od 19.05.2026. do 20.05.2026. planiramo snimanje izvedenih radova sanacije cjevovoda u Velebitskoj ulici od križanja sa Vukovarskom ulicom do križanja sa Bračkom ulicom. Radovi će se izvoditi od 9 sati ujutro do 15 sati popodne. Moli se za strpljenje i razumijevanje tijekom izvođenja navedenih radova.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne i vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova uz iznosu od 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), a preostali dio od 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima, u što su uključena i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.