Tragedija u susjedstvu: Preminula 17-godišnja sportašica

Srpsku košarku pogodila je tužna vijest o smrti mlade košarkašice Ines Stojanović, koja je preminula sa samo 17 godina. Vijest je potvrdio klub KK Mega, za koji je Ines nastupala posljednjih godina.

Rođena u Subotici 1. siječnja 2009., Ines je bila na glasu za jednu od najtalentiranijih mladih igračica svoje generacije. Prve košarkaške korake napravila je u ŽKK Spartak, gdje je svojim igrama brzo privukla pažnju i pokazala veliki potencijal.

Njezin prerani odlazak potresao je sportsku javnost, a mnogi će je pamtiti kao iznimno talentiranu i perspektivnu sportašicu pred kojom je bila velika karijera.

''S velikom tugom opraštamo se od naše drage Ines, koja nas je prerano napustila. Zauvijek će ostati dio našeg kluba i naših uspomena. Obitelji, prijateljima i svima koji su je poznavali upućujemo iskrenu sućut. Počivala u miru“, poručili su iz KK Mega.

Točan uzrok smrti zasad nije objavljen javnosti, piše Gol.hr.