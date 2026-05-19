Neuropsihijatar Urlić: "Kad netko nekoga izbode 17 puta, treba biti pod trajnim posebnim nadzorom"

Neuropsihijatar Ivan Urlić gostovao je u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak i za N1 komentirao ubojstvo u Drnišu koje je potreslo hrvatsku javnost.

"Dogodila se velika tragedija i ono što možemo nekako iskoristiti, da tako kažem, iako to grubo zvuči, je da pokušamo razlučiti što se sve može napraviti u situacijama kad imamo posla s ovako psihopatskim ličnostima, s psihotičnim elementima, da se takve stvari ne događaju, odnosno da ih uspijemo prevenirati", rekao je.

Dodao je da ključnu ulogu imaju sudske institucije, a bitnu ulogu u smislu suradnika suda imaju i psihijatri i psiholozi, ali i socijalni radnici.

"Psihijatri će procijeniti razvoj ličnosti, okolnosti u kojima se dotična ličnost razvijala i kako je to moglo utjecati na formiranje takvog karaktera. Psiholozi sa svojim testovima mogu osvijetlili na jedan neutralizirajući način, istražiti osnovne tendencije u funkcioniranju ličnosti, a naročito prevladavajuće mehanizme obrane kojih ima preko 30 i uz pomoć kojih funkcioniramo u pojedinim situacijama. Ne bih nikako zaboravimo Centre za socijalnu skrb, koji vrše važnu funkciju obrade tih osoba koje su psihički ugrožene ili koje ugrožavaju druge osobe", pojasnio je.

Na taj način, smatra, možemo procijeniti koliko je jedna osoba sposobna kontrolirati svoje agresivne impulse, razumjeti ih i koliko možemo utjecati da se ta osoba bolje kontrolira. "U tom smislu nastao je veliki vakuum kod ovog počinitelja, jer već tri godine je prijavljen, neovlašteno je posjedovao oružje, prijetio je, izazivao strah kod svih, ali nije se preventivno djelovalo", naglasio je.

Čovjek je, kaže Urlić, društveno biće i društvo je zrcalo koje pokazuje koliko smo sposobni, zreli i adekvatni, te koliko nismo, u svakodnevnom životu.

"Kod počinitelja ovog strašnog zločina pokazalo se da je od malih nogu imao značajnih zdravstvenih poteškoća u smislu psihičkog razvoja i sazrijevanja koje se vrlo rano negdje zaustavilo. Razvio je toliko agresivnih načina razmišljanja i ponašanja da je na kraju s tek navršenih 18 godina napravio jedan strašan zločin. Morate imati snagu, pa čak i snagu da zamislite, da je netko 17 uboda napravio jednoj mladoj ženi koju nije ni poznavao. To je već jedno upozorenje, vrlo ozbiljno, da je ta agresivna ličnost sposobna hladnokrvno uništiti tuđi život i da o tome treba voditi trajno poseban nadzor", naglasio je.

Objasnio je kako to izgleda u praksi. "Budete primljeni u jedan psihijatrijski odjel koji se bavi smirivanjem akutnih psihičkih dekompenzacija, u vidu nekih incidenata napada, ekscesa. Kroz nekoliko tjedana nastoji se uspostaviti nekakav bolji kontakt s takvom osobom, i dati primjer da se čovjek može drugačije ponašati, i da drugi ljudi nisu toliko ugrožavajući koliko osoba u svom paranoidnom svijetu doživljava", rekao je.

Počinitelj je, kaže, mogao živjeti sam, a čak i u zatvorskim uvjetima je fizički napao drugu osobu, i to ozbiljno. "Agresivni impuls je ostao neukroćen, sirov, i kako kažu stanovnici Drniša, trebalo je čekati samo trenutak da se opet tako nešto destruktivnog dogodi", rekao je.