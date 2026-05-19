DALMACIJA TUGUJE Potreseni Drnišani pozivaju na mirni prosvjed, a u Primoštenu će biti održan mimohod na tragično preminulog Luku

Danas u podne ispred zgrade šibenskog suda održan je tihi prosvjed ''19 minuta šutnje za Luku'. Organizatori su istakli kako nije riječ o političkom skupu, već o građanskom pozivu protiv sporosti, nerada i ravnodušnosti institucija koje bi trebale štititi građane. -19 minuta za 19 godina života koji je prekinut zbog neodgovornosti države. Podsjetimo, prosvjed je održan i ispred zadarskog suda u isto vrijeme, javlja Radio Šibenik.

Večeras će u Primoštenu biti održan mimohod u znak sjećanja na tragično preminulog 19-godišnjeg Luku čija je smrt potresla cijelu Hrvatsku. Građane je na okupljanje pozvala inicijativa Život nema cijenu. Okupljanje će se održati u 20 sati na Trgu Rudina, odakle će sudionici krenuti u tihi mimohod kroz Primošten. – U tišini ćemo se oprostiti s Lukom. Prošetat ćemo kroz Primošten s 19 upaljenih svijeća kako bi se oprostili od mladog momka, tinejdžera, sportaša, maturanta, sina, nećaka, brata i prijatelja, a na kraju i našeg diteta – poručili su organizatori. Poseban apel uputili su mladim Primoštenkama i Primoštencima da se pridruže mimohodu i ponesu svijeće u znak suosjećanja i posljednjeg pozdrava svom vršnjaku.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Građani Drniša pozivaju na mirni prosvjed koji će biti održan sutra na drniškoj Poljani. „Grad je zavijen u bol, nevjericu i osjećaj duboke nepravde nakon tragedije koja je zauvijek ugasila jedan mladi život i otvorila pitanje koje danas odzvanja među svim građanima – kako je moguće da je sustav ponovno zakazao? Potreseni, slomljeni i ogorčeni građani Drniša organiziraju mirno okupljanje i prosvjed koji će se održati sutra u 19 sati na Poljani. Okupljene će u molitvi za Luku, njegovu obitelj i cijeli Drniš ujediniti župnik i dekan fra Lukica Vojković. Ovo nije samo okupljanje tuge. Ovo je vapaj zajednice koja pita zašto nitko nije reagirao na vrijeme? Zašto su upozorenja ostala bez odgovora?”, stoji u pozivu na mirni prosvjed.

Organizatori pozivaju građane da ponesu svijeće i cvijeće koje će biti položeno ispred srednje škole na Poljani.