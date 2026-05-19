Aleksić doveden na saslušanje u Državno odvjetništvo. Evo što su ga novinari pitali

50-godišnji Kristijan Aleksić doveden je u pratnji specijalaca na saslušanje u Državno odvjetništvo u Šibeniku. Aleksića očekuje ispitivanje u državnom odvjetništvu, a potom i odluka suca istrage o istražnom zatvoru. Aleksić je na ispitivanje doveden u kombiju te uz pratnju policajaca u pancirkama, naoružanih dugim cijevima i prekrivenih fantomkama.

Imao je ruke svezane lisicama, bio je odjeven u mornarsku majicu i hodao je pognute glave. "Što kažete na optužbe koje vam se stavljaju na teret", upitali su ga novinari. Nije odgovorio.

Podsjetimo, policija je kazneno prijavila Aleksića za kaznena djela teškog ubojstva 19-godišnjeg Drnišanina i nedozvoljenoga posjedovanja oružja, prenosi Index.

Šibensko-kninska policija priopćila je da je provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno kako je osumnjičeni Aleksić u subotu oko 23.05 sati u Drnišu, na terasi obiteljske kuće, pucanjem iz vatrenog oružja ustrijelio 19-godišnjaka, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu zločina.