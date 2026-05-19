Turudić o ubojici iz Drniša: "Ne bježim od odgovornosti, dva su odvjetnika davala različite odgovore"

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić danas je komentirao slučaj ubojstva mladića u Drnišu, za koje je osumnjičen Kristijan Aleksić, muškarac koji je već ranije bio osuđen za ubojstvo počinjeno 1994. godine. Tada je dobio 12 godina zatvora, a policija mu je 2023. ponovno pronašla ilegalno oružje. Unatoč tome, postupak zbog tog kaznenog djela do danas nije započeo.

Turudić je potvrdio kako je osumnjičenik uhićen te da je nad njim u tijeku ispitivanje zbog sumnje na teško ubojstvo prema članku 111. Kaznenog zakona. Osvrnuo se i na postupanje Općinskog državnog odvjetništva iz 2023. godine nakon policijske prijave za neovlašteno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari.

– Točno je da je kaznena prijava podnesena i da je osumnjičenik tada bio uhićen, ali nije predložen istražni zatvor. Danas smo poslali zamjenicu glavnog državnog odvjetnika u Šibenik kako bi provela izvanredni nadzor nad postupanjem u tom predmetu i utvrdila je li sve odrađeno u skladu sa zakonom – rekao je Turudić, dodajući da je još prerano donositi zaključke.

Govoreći o ranijoj presudi, naveo je kako je Aleksić 11. prosinca 2015. pušten na uvjetni otpust nakon izdržavanja objedinjene kazne zatvora u trajanju od 16 godina. Istaknuo je i da zakonski nije postojala mogućnost provođenja posebnih mjera nadzora osam godina nakon počinjenja ranijeg kaznenog djela.

– Ne bježim od odgovornosti. Ako se utvrde propusti, postupit ćemo sukladno tome, no sada je prerano za konačne ocjene – poručio je glavni državni odvjetnik.

Na pitanje jesu li hrvatski sudovi prespori, Turudić je odgovorio potvrdno, naglasivši kako su pravosuđe i državno odvjetništvo međusobno povezani sustavi.

– Sudovi i DORH funkcioniraju po principu spojenih posuda. Ne može jedan dio sustava biti učinkovit, a drugi ne – rekao je.

Dodao je i kako je optužnica zbog ilegalnog oružja potvrđena još ranije, ali da do danas nije održana nijedna rasprava. Smatra kako bi pravodobno vođenje postupka možda moglo utjecati na sprječavanje novog zločina.

– Da je postupak bio aktivan i da su rasprave bile zakazane, moguće je da bi sve završilo drugačije, možda i novom zatvorskom kaznom – zaključio je Turudić, prenosi N1.