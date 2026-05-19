Splitski taksisti se žale. Za pola sata vožnje zarade više od 10 eura: Kažu da im je to sramotno malo...

Iz Glasa taksista Hrvatske oštro su reagirali na, kako tvrde, sve niže cijene vožnji koje se vozačima nude putem stranih platformi. Povod je bila aplikacijska ponuda za vožnju dulju od 20 kilometara, za koju je vozaču prikazana neto zarada od 10,79 eura.

"Ovo nije ni socijalna pomoć"

U objavi Glasa taksista Hrvatske navode kako je riječ o "sramotnoj degradaciji ljudskog rada", ističući da vožnja takve udaljenosti vozaču oduzima oko pola sata koncentrirane vožnje u prometu. "Za vožnju od priko dvadeset kilometara, di gubiš pol ure čistog života i koncentracije u prometu, tebi na ekran izbaci neto zaradu od 10,79 eura! Pa ovo nije ni socijalna pomoć, a kamoli ekonomska cijena rada", poručili su.

Posebno upozoravaju na činjenicu da se, prema njihovim riječima, vozači s takvih lokacija vrlo često vraćaju prazni, bez mogućnosti da odmah prime nove putnike. Iz Glasa taksista Hrvatske ističu da se u praksi ne radi samo o vožnji od 20 kilometara, nego o više od 40 kilometara kada se uračuna povratak. "Znači, to nije dvadeset, nego priko četrdeset kilometara jahanja po cesti i sat vrimena tvog života za tih jadnih deset eura! Pa ko ode računa amortizaciju, gorivo i vrime?", navode.

Dodaju kako takve cijene, kada se uračunaju gorivo, amortizacija vozila, porezi i ostali troškovi poslovanja, ne mogu pokriti realne troškove rada.

Kritike upućene državi i inspekcijama

U objavi su prozvali i državu te nadležne inspekcije, tvrdeći da ne reagiraju na ono što nazivaju ekonomskim dampingom i narušavanjem tržišta. "Za ovo rasulo i divlji zapad na cestama direktno je odgovorna država i njezin tromi, slijepi aparat. Naše inspekcije i kontrole očito glume fikus i namjerno okreću glavu od čistog ekonomskog dampinga koji uništava legalno tržište", poručuju iz Glasa taksista Hrvatske.

Smatraju da bi nadležni trebali provjeriti način na koji platforme formiraju cijene, osobito kada se one, kako tvrde, spuštaju na razinu koja ne omogućava održivo poslovanje. Oštre kritike uputili su i stranim platformama, za koje tvrde da diktiraju nepovoljne uvjete rada i prebacuju troškove na vozače. "Njihov algoritam je programiran samo da siše proviziju, a vozač je za njih samo potrošna brojka na ekranu", navode. Dodaju da platforme, prema njihovu mišljenju, ne uzimaju u obzir rast cijena goriva, inflaciju, održavanje vozila, gume i ostale troškove koje snose vozači.

Obrtnici pod pritiskom visokih troškova

Iz Glasa taksista Hrvatske upozoravaju i na položaj domaćih obrtnika, koji moraju podmirivati niz fiksnih obveza, uključujući doprinose, poreze, komercijalno osiguranje putnika, knjigovođu, tehnički pregled i servise vozila. "Kad na ovi jad od deset eura oduzmeš amortizaciju auta koja drastično pada svakim kilometrom, pa potrošnju goriva za četrdeset kilometara u oba smjera i porez državi, tebi ne ostane ni za papar", istaknuli su.

Prema njihovim riječima, trenutni sustav dovodi do toga da vozači praktički rade s gubitkom. U zaključku objave iz Glasa taksista Hrvatske poručuju kako smatraju da je riječ o sustavnom pritisku na domaće male poduzetnike. "Ovo je sustavno i namjerno gušenje domaćeg malog poduzetništva. Pravila igre nisu ista za sve, i dok se pošteni obrtnici guše pod nametima, sustav dopušta legalno izrabljivanje pod krinkom "slobodnog tržišta"", poručili su.

Dodaju kako se zbog takvih uvjeta mnogi obrtnici pitaju ima li uopće smisla nastaviti raditi u takvom sustavu.