Policijski ronioci kod Korčule uništili bombu iz Drugog svjetskog rata

Policijski službenici za protueksplozijsko ronjenje Interventne jedinice policije PU dubrovačko-neretvanske proveli su u ponedjeljak uspješnu akciju uklanjanja i uništenja minsko-eksplozivnog sredstva pronađenog u moru u uvali Luka na Korčuli.

U akciji je sudjelovao i policijski službenik Regionalne protueksplozijske jedinice Split, a riječ je o zrakoplovnoj bombi teškoj oko 80 kilograma koja potječe iz razdoblja Drugog svjetskog rata.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zbog specifičnih karakteristika bombe i njezine pozicije u moru, policija je procijenila da je nije moguće sigurno uništiti na mjestu pronalaska kontroliranom eksplozijom.

Kako bi uklonili opasnost iz naseljenog područja, policijski ronioci bombu su pažljivo premjestili i prevezli na otvoreno more, gdje je potom sigurno uništena.

Iz policije su objavili fotografije i video akcije te istaknuli kako je cijela operacija provedena bez opasnosti za građane i okoliš.