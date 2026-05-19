PRO 3×3 Tour 2026 ove godine kreće iz Trogira, sve je spremno za međunarodni košarkaški spektakl

Ovogodišnje izdanje PRO 3×3 Toura 2026 driven by Opel započinje u Trogiru, koji će 22. i 23. svibnja biti domaćin prvog od deset turnira iz serije koja tijekom ljeta okuplja međunarodnu 3×3 košarku na odabranim lokacijama diljem Hrvatske.

Natjecanje će se održati na rivi podno Kule Kamerlengo, atraktivnoj i prepoznatljivoj lokaciji koja već godinama daje poseban ugođaj ovom događaju. Trogir će tako četvrtu godinu zaredom ugostiti ponajbolje 3x3 hrvatske i inozemne košarkaše.

Zanimanje za sudjelovanje i ove godine je veliko te bi se moglo dogoditi da bude oboren prošlosezonski rekord kada su nastupile 42 ekipe.

Dvodnevni turnir ima i kvalifikacijski karakter – ekipe će prikupljati bodove i boriti se za plasman na veliko finale koje će se održati 31. srpnja i 1. kolovoza u Novalji na otoku Pagu.

U predvečernjim i večernjim satima oba dana igrat će se utakmice muških seniorskih ekipa – prvi dan (petak) po skupinama, a drugi dan (subota) slijede završni susreti. Subotnji program uključuje i dodatne atrakcije uključujući Kids Day, namijenjen djeci.

„PRO 3X3 Tour jedna je od značajnih sportskih manifestacija za Grad Trogir koja promovira aktivni turizam te objedinjava sport, turizam i kulturu. Odabirom lokacije održavanja pored povijesne Kule Kamerlengo dajemo dodatni značaj ovoj manifestaciji već četvrtu godinu zaredom i šaljemo predivnu sliku u svijet. Aktivni turizam strateška je odrednica rada Turističke zajednice grada Trogira, a PRO 3x3 Tour jedan je od turističkih proizvoda koji svake godine doprinosi unapređenju aktivnog turizma grada“, rekao je direktor TZ grada Trogira Marin Piveta.

Oduševljenje suradnjom iskazao je i Tomislav Prpić iz Udruge PRO 3x3 koja potpisuje organizaciju ovog velikog i zahtjevnog projekta:

„Povratak u Trogir logičan je nastavak priče nakon izvrsne suradnje s Turističkom zajednicom grada Trogira, lokalnom zajednicom i mještanima. Riječ je o jedinstvenoj lokaciji koja daje posebnu dimenziju cijelom događaju i čini ga prepoznatljivim. Drago nam je što upravo ovdje otvaramo novu sezonu PRO 3×3 Toura i vjerujem da ćemo još jednom opravdati očekivanja, kako sudionika tako i publike.“