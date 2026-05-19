Donesi, pronađi, pomozi: Humanitarni proljetni buvljak u Dugom Ratu

Udruga osoba s posebnim potrebama 'Zagrljaj' organizira svoj 'Proljetni buvljak'. Održat će se u petak, 22. svibnja, od 9 do 14 sati na platou Narodne knjižnice u Dugom Ratu.

"Buvljak promovira recikliranje i očuvanje okoliša, odnosno prodaju rabljene odjeće, u svrhu jačanja kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom na području općine Dugi Rat (Jesenice, Dugi Rat) i grada Omiša (Omiš, Kostanje, Podgrađe, Gata)", poručuju.

