"Djeca nikad uspješnija i nikad nesigurnija": Zašto je tako i koje je rješenje odgovara konferencija Future Minds

Djeca danas imaju više mogućnosti nego ijedna generacija prije njih. Govore jezike, koriste tehnologiju prije nego nauče pisati, u jednom kliku imaju dostupne informacije koje su nekad bile nezamislive. Roditelji ih voze na aktivnosti, ulažu u njihovo obrazovanje, u dobroj namjeri žele im pružiti sve ono što sami možda nisu imali.

Istovremeno, nikada se više nije govorilo o anksioznosti, nesigurnosti, emocionalnoj iscrpljenosti i djeci koja teško podnose pritisak, neuspjeh ili stvarni život izvan “sigurne zone”.

Možda je upravo u tome najveći paradoks današnjeg roditeljstva i obrazovanja: djeci pokušavamo dati sve, a stvarnost nam govori da ih ne pripremamo na pravi način za svijet i izazove koje im donosi odrasli život.

Zašto je tako i kako riješiti problem – odgovore nudi konferencija Future Minds koja će se 22. svibnja održati u Tehnološkom parku u Splitu i po prvi put na jednom mjestu okupiti stručnjake iz područja obrazovanja, psihologije, razvoja djece, poslovnog sektora i javnog života kako bi otvorili razgovor koji se tiče svakog roditelja.

"Danas roditelji osjećaju ogroman pritisak da djeci omoguće najbolje moguće obrazovanje, najbolje aktivnosti, najbolje prilike, ali paralelno svjedoci smo da djeca sve teže podnose frustraciju, nesigurnost i pritisak stvarnog života. Ne razvijaju vještine emcionalne otpornosti, prihvaćanja negativnih emocija, borbe s malim dnevnim porazima i to se nažalost odražava već u kasnoj adolescenciji i prvim godinama na tržištu rada. Mislim da smo kao društvo došli do trenutka kada moramo stati i iskreno se zapitati što djeci danas zapravo treba, a kroz konferenciju Future Minds ćemo dati sigurno dio odgovora“, govori Irena Orlović, organizatorica konferencije i osnivačica Međunarodne škole Harfa.

Future Minds se bavi brojnim temama - od budućnosti obrazovanja i neurobiologije učenja do emocionalne inteligencije na tržištu rada, od toga kako se gradi pobjednički mindset do gdje kao odrasli najviše griješimo u odnosu na nove generacije.

Na istom mjestu o tome će razgovarati psiholozi, roditelji, profesori, sportaši, HR profesionalci i poslovni lideri, jer problem više nije moguće promatrati iz samo jednog kuta.

Među govornicima su Jo Boaler, profesorica s uglednog Stanford Universityja i jedna od najutjecajnijih svjetskih stručnjakinja za matematiku i mindset u obrazovanju koja će dati odgovor na pitanje tko je djeci ukrao ljubav prema matematici.

Szabolcs Annus, dugogodišnji direktor ljudskih resursa OTP banke podijelit će iskustva u zapošljavanju i radu s novim generacijama.

Slaven Bilić, slavni bivši nogometaš, trener, pravnik, otac petero djece i Ivan Rakitić, nedavno umirovljeni proslavljeni nogometaš, danas sportski djelatnik i otac dvoje djece te splitski Nizozemac Jan de Jong, poduzetnik i roditelj četvero djece govorit će o tome koliko im je kao roditeljima važan mindset djece i koje su najvažnije lekcije kojima ih uče.

Tu su i brojni stručnjaci koji će iznijeti iskustva i prakse: Toni Maglica, profesor s Filozofskog fakulteta u Splitu, socijalni pedagog i doktor znanosti, Morana Koludrović, izvanredna profesorica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, kao i drugi stručnjaci iz područja psihologije, pedagogije, ljudskih potencijala i poslovnog sektora.

No, tema konferencije nije samo škola. Tema je priprema djece za svijet koji se mijenja brže nego ikad.

„Moramo prestati štititi djecu od izazova i početi im graditi alate kojima će ih svladati, a upravo na Future Minds konferenciji okupljamo ljude koji imaju rješenja“, ističe organizatorica.

Posebna vrijednost konferencije je upravo u tome što ne donosi samo teorijska promišljanja, nego okuplja ljude koji svakodnevno rade s djecom, mladima i zaposlenicima te kroz praksu vide gdje sustav funkcionira, a gdje nastaju problemi. Od profesora i psihologa do HR stručnjaka i poslovnih lidera, Future minds donosi iskustva ljudi koji se s tim izazovima susreću na prvoj crti i koji žele ponuditi konkretne uvide, iskustva i moguće smjerove.

Konferencija Future Minds aktualizira temu povezivanja obrazovanja i tržišta rada – temu o kojoj poslodavci posljednjih godina sve otvorenije govore. Diplome, kažu, više nisu dovoljne. Traže se ljudi koji znaju surađivati, nositi se sa stresom, preuzeti odgovornost, komunicirati i učiti kroz cijeli život, a upravo su to vještine za koje mnogi smatraju da ih djeca i mladi danas najteže razvijaju.

„Najveći problem je što djecu često učimo kako postići rezultat, ali ne i kako podnijeti neuspjeh. Učimo ih kako biti uspješni, ali ne i kako ostati emocionalno stabilni kada stvari ne idu po planu, a život će ih tome prije ili kasnije svakako naučiti. Vjerujem da je odgovornost šireg društva da zajedno pristupimo boljoj pripremi djece za život“, kaže Orlović.

I možda je upravo zato važno što se ta tema otvara baš u Splitu. Split kroz Future Minds želi postati mjesto u kojem se ne detektiraju samo problemi, nego traže konkretna i dugoročna rješenja za dobrobit djece i budućih generacija. Ideja organizatora nije otvoriti još jedan lokalni događaj, nego pokrenuti platformu koja će iz Splita širiti dijalog važan za cijelu Hrvatsku.

Više informacija o konferenciji dostupno je na futureminds.hr.

