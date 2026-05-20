Bulj stigao u Drniš na mirni prosvjed

Građani Drniša danas se okupljaju na mirnom prosvjedu nakon što je njihov sugrađanin 19-godišnji Luka Milovac u subotu navečer na svirep način izgubio život. Njega je na kućnom pragu ubio Kristijan Aleksić, koji se nakon tog čina dao u bijeg te je pronađen nakon 28 sati, 30 metara od kuće.

Potreseni i ogorčeni građani Drniša danas u 19 sati organiziraju mirno okupljanje, a podršku je dao i gradonačelnik Sinja Miro Bulj, koji je stigao u Drniš.

Bulj je za pokojnog Luku zapalio svijeću i priključio se mirnom okupljanju.