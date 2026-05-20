U dva dana policajci darovali i prikupili 190 doza krvi

U bazi Specijalne i interventne policije u Mravincima 19. i 20. svibnja 2026. godine održana je još jedna uspješna akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Kluba dobrovoljnih darivatelja krvi Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Policijski službenici i djelatnici Policijske uprave još su jednom pokazali kako uz svakodnevno obavljanje zahtjevnog i odgovornog posla imaju izražen osjećaj humanosti i spremnosti pomoći zajednici.

Tijekom dvodnevne akcije odaziv je bio iznimno velik. Ukupno je pristupilo 200 osoba, među kojima 30 žena i 170 muškaraca. Nakon obavljenih liječničkih pregleda i zdravstvenih provjera, 10 osoba nije moglo darovati krv iz zdravstvenih razloga, dok je prikupljeno ukupno 190 doza krvi koje će biti od velike važnosti za potrebe liječenja pacijenata i funkcioniranje zdravstvenog sustava.

Posebnu vrijednost akciji daje činjenica da se među sudionicima nalazilo i sedam novih darivatelja krvi koji su po prvi put odlučili sudjelovati u ovakvoj humanitarnoj aktivnosti. Njihov dolazak potvrđuje kako svijest o važnosti dobrovoljnog darivanja krvi među policijskim službenicima kontinuirano raste te da se tradicija pomaganja i solidarnosti uspješno nastavlja.

Jedan od najemotivnijih trenutaka akcije svakako je bio jubilej gospodina Dinka Jakšića, dugogodišnjeg dobrovoljnog darivatelja krvi, koji je ovom prilikom krv darovao po 100. put. Riječ je o iznimnom pothvatu i vrijednom doprinosu zajednici, a njegov primjer među kolegama izazvao je veliko poštovanje i priznanje.

Uz humanitarni karakter, akcija je protekla u vrlo ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Policijski službenici iz različitih policijskih postaja i ustrojstvenih jedinica iskoristili su priliku za druženje i razmjenu iskustava, a posebno se istaknuo velik odaziv službenika Policijske postaje Imotski i Policijske postaje Vrgorac, koji su svojim sudjelovanjem dali značajan doprinos ukupnom uspjehu akcije.

Klub dobrovoljnih darivatelja krvi Policijske uprave splitsko-dalmatinske djeluje već 29 godina te je jedini takav klub unutar Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Tijekom godine organiziraju se četiri redovne akcije darivanja krvi, a članovi Kluba redovito se odazivaju i izvan planiranih termina kada Klinički bolnički centar Split i Odjel za transfuzijsku medicinu upute apel zbog povećanih potreba ili smanjenih zaliha krvi.

Dugogodišnja tradicija i kontinuirano veliki odaziv policijskih službenika potvrđuju kako su humanost i pomaganje drugima duboko ukorijenjeni među djelatnicima Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Svakom novom akcijom šalje se snažna poruka zajedništva, odgovornosti i spremnosti da se pomogne onda kada je to najpotrebnije.

Prikupljenih 190 doza krvi još je jedan dokaz da policijski službenici, osim što svakodnevno štite sigurnost građana, svojim djelovanjem daju i neprocjenjiv doprinos očuvanju ljudskih života.