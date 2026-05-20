Trump: "Mogao bih se kandidirati za premijera Izraela"

Američki predsjednik Donald Trump u razgovoru za FOX komentirao je rezultate predsjedničkih izbora, ponovno iznoseći tvrdnje o nepravilnostima tijekom glasanja u saveznoj državi California.

Trump je ustvrdio da su izbori bili “nepošteni” te poručio kako vjeruje da bi pobijedio u Kaliforniji da nije bilo, kako tvrdi, namještenog brojanja glasova. U izjavi je naglasio i svoju popularnost među hispanoameričkim biračima.

"Teško je pobijediti jer su izbori nepošteni. Da se Isus mogao spustiti na Zemlju i prebrojati glasove, ja bih pobijedio u Kaliforniji jer odlično prolazim kod Hispanaca", kazao je.

Osim američke politike, osvrnuo se i na svoju popularnost u Izraelu, tvrdeći da uživa iznimno visoku podršku tamošnje javnosti. U šaljivom tonu rekao je kako bi se “mogao kandidirati za premijera Izraela” nakon završetka mandata u SAD-u.

"Trenutačno imam 99 posto podrške u Izraelu. Mogao bih se kandidirati za premijera, pa možda nakon ovoga odem u Izrael i kandidiram se za premijera", poručio je.

Trump je tijekom dana komentirao i odnose s Iranom, poručivši da su pregovori između dviju strana u završnoj fazi. Istaknuo je da još postoji mogućnost dogovora, ali i upozorio kako bi u suprotnom moglo doći do novih poteza Washingtona.

Prema njegovim riječima, nedavno je bio blizu donošenja odluke o novim napadima, no odlučio je dati dodatno vrijeme diplomatskim razgovorima. Dodao je kako mu je cilj izbjeći ljudske žrtve i postići rješenje bez eskalacije sukoba.