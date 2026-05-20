Nestao mladi ronilac, traje velika potraga

Kod otoka Lokruma u tijeku je velika potraga za 27-godišnjim roniocem koji je nestao tijekom organiziranog zarona u blizini Dubrovnika.

U akciji traganja sudjeluju policija, Lučka kapetanija, Hrvatska gorska služba spašavanja te vatrogasne i ronilačke ekipe, uključujući vatrogasni brod Orlando s posadom dubrovačkih vatrogasaca.

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice priopćili su kako su u potragu uključeni i vatrogasni ronioci iz JVP Grada Splita i JVP Metković, uz koordinaciju više žurnih službi.

Nestanak ronioca dogodio se jučer tijekom ronilačke ture s grupom stranih državljana, nedugo nakon dolaska na lokaciju zarona na vanjskoj strani Lokruma, gdje dubina mora iznosi između 15 i 20 metara. Prema dostupnim informacijama, riječ je o organiziranom izletu jedne ronilačke tvrtke.

Potraga je započela u poslijepodnevnim satima, ali je u večernjim satima privremeno obustavljena zbog uvjeta na moru i nemogućnosti pretraživanja tijekom noći, a jutros je ponovno nastavljena.

U akciju su odmah nakon dojave bili uključeni i službenici Lučke kapetanije Dubrovnik sa spasilačkim brodom, kao i policijski službenici, dok su se potrazi priključili i članovi ronilačkog kluba koji je organizirao izlet.

Koordinaciju cijele akcije vodi Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, a potraga se nastavlja svim raspoloživim sredstvima.